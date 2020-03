Udnytter Coronakrise til tricktyveri

Pas på derude. I går aftes forsøgte en ukendt gerningsmand at slå plat på Coronafrygten her på Oksbølvej. Foto: Red

Tricktyveri Under dække af Coronakrisen forsøgte en ung mand iklædt værnemidler sent søndag aften at snyde ældre beboere i Islev. Nu advarer beboerformand.

Af André Bentsen

“Det er usmageligt.”

Jan Simonsen, der til daglig er beboerformand på Oksbølvej er slet ikke i tvivl, om hvilket ordvalg han skal bruge til at beskrive det forsøg på tricktyveri beboerne her var udsat for sent søndag aften, hvor en ung mand prøvede at snyde sig til adgang til ældre menneskers hjem under dække af bekymring for Covid 19 smitte.

En ung mandsperson med mundbind henvendte sig til en husstand i byggeriet klokken 19.45. Her udgav han sig for at være fra en offentlig myndighed og var bekymret for husstandens ve og vel på grund af Covid 19.

“Heldigvis var husets beboere mistroiske og bad om legetimatimation hvilket personen ikke havde,” fortæller Jan Simonsen.

“Det var derfor åbenlyst, at han ikke havde rimelige hensigter. Husets beboere meddelte ham derfor, at der nu blev ringet til politiet. Manden forlod herefter huset, satte sig ind i en stor mørk bil og kørte væk i hast,” fortsætter Jan Simonsen, der gerne vil advare alle andre om at være på vagt i disse tider over for mennesker, der misbruger krisen til at snyde andre.

“Desværre fik beboerne ikke set nummerpladen på mandens køretøj. Denne episode er meldt til politiet. Dette er ment som et opråb, det ser desværre ud til, at der er mennesker der vil slå plat på den triste situation vi befinder os i i øjeblikket. Vær opmærksomme på uvarslede henvendelser fra folk, der ikke umiddelbart har et forehavende hos jer,” understreger han.