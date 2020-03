Tronskifte i Rødovre

Britt Jensen modtager borgmesterkæden fra Erik Nielsen. Foto: Brian Poulsen

Coronavirusen Man laver altid sjov med, at der er kø ved håndvasken i dansk politik. På rådhuset i Rødovre var der stillet godt med spritflasker frem, men ingen kø, da 16 ud af 19 folkevalgte sendte Danmarks næstlængst siddende borgmester uden for døren - blot for at acceptere hans ønske om tilbagetræden. Kort derefter gav Erik Nielsen (S) borgmesterkæden videre til Britt Jensen (S), der har første arbejdsdag som borgmester den 1. april

Af André Bentsen

Nej det er ikke en tidlig aprilsnar. Faktisk har beslutningen været mange måneder undervejs, og derfor var rådhuset også godt forberedt på, hvordan Britt Jensen (A) skulle tiltræde som ny borgmester i Rødovre Kommune, når Erik Nielsen efter 26 år på posten træder tilbage den 31. marts.

Det ændrede Corona fuldstændig.

For ikke at ende i den sindsyge situation, at der var for mange afbud på grund af sygdom, valgte Rødovre Kommune derfor at gennemføre et særmøde torsdag aften, hvor kommunalbestyrelsen godkendte Erik Nielsens ønske om at træde tilbage, og kort derefter stemte for, at Britt Jensen blev valgt som ny borgmester uden modkandidat.

“tak fordi I er så fleksible, at vi kan afvikle det her møde på denne måde. Borgmesteren har anmodet om at blive fritaget for hvervet som borgmester. Kan vi følge indstillingen,” sagde Britt Jensen, som sine første ord i den borgmesterstol, der i første omgang kun var til låns i det ene minut det tog at give Erik Nielsen lov til at stoppe.

Da han vendte tilbage til salen blev han mødt med stående klapsalver fra de tilstedeværende.

Erik Nielsen venter tålmodigt lige udenfor kommunalbestyrelsessalen. Foto: BP

Således lettet på skuldrene sendte han straks valget af ny borgmester til afstemning, og Britt Jensen blev valgt.

“Jeg vil gerne sige tak til de 70 politikere jeg har været kollegaer med her i Rødovre, til alle de ansatte og til alle borgere. Nu er vi på vej ind i en ny tid. Må solen skinne på din vej og din Gud være med dig,” sagde Erik Nielsen med hentydning til, at det fremover vil være Britt Jensen, der sidder i hans stol.

Klar til kamp

Rødovre Kommunes nye borgmester er godt forberedt. Hun har nemlig været medlem af Kommunalbestyrelsen siden 1994, hun er mangeårig formand for Social- og Sundhedsudvalget, og så er hun lige nu 1. viceborgmester.

“Tusind tak for valget til borgere, medarbejdere og alle i lokalsamfundet for at støtte op om hinanden i denne svære tid vi er i. Og tak til Erik Nielsen for din tid som borgmester, vi glæder os til at fejre dig, når vi kan gøre det ordentligt,” sagde Britt Jensen og tilføjede:

“Jeg glæder mig meget til samarbejdet med alle. Vi ses på den anden side af Coronaen. Vi vil gøre vores yderste for, at vi kommer godt og sikkert Det er i krisetider, at man finder ud af, at man er det rette sted, og det er vi heldigvis i Rødovre. Pas godt på jer selv og hinanden og tak for tilliden.”

Britt Jensen bliver den første kvindelige borgmester i Rødovre nogensinde.

”Det er nogle store sko, som jeg skal fylde ud efter Erik Nielsen, og jeg er meget ydmyg over for opgaven. Jeg føler mig godt rustet til det, og jeg glæder mig til sammen med resten af Kommunalbestyrelsen at udvikle Rødovre Kommune. Jeg vil involvere borgere, brugere og medarbejdere i de beslutninger, der skal tages. Det kvalificerer debatten og beslutningerne, når der er flere med. Jeg bliver også selv klogere, når de personer, der til daglig bliver påvirket af beslutningerne, kommer med deres input”, siger Britt Jensen.

Hun understreger, at hun vil videreføre Rødovre Kommune som en stærk velfærdskommune.

”Jeg går ind for styrket velfærd. Vi skal sørge for, at vores ældre, der gennem et langt liv har knoklet, får tryghed og omsorg. De børn, der vokser op i Rødovre, skal have de bedste forudsætninger for at klare sig i fremtiden,” siger Britt Jensen.

Ny udsigt

Erik Nielsen stopper som borgmester, men fortsætter som medlem nede i salen. Som han sagde kort; det bliver en lidt ny udsigt.

”Jeg vil gerne sige tak til alle borgere og alle medarbejdere for det gode samarbejde gennem de mange år. Tak fordi jeg fik lov til at være jeres borgmester. Det har været en ære og et stort privilegium. Nu glæder jeg mig til at kunne få tid til nogle af alle de andre spændende muligheder, som livet byder på”, siger Erik Nielsen.

På baggrund af regeringens udmelding om vidtrækkende tiltag for at begrænse udbredelsen af corona-virus i samfundet har Rødovre Kommune besluttet at aflyse de planlagte politiske møder i fagudvalgene, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i marts måned. Da Erik Nielsen fratræder som borgmester med udgangen af marts måned, skete valget af den nye borgmester derfor på et ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen, som udelukkende omhandlede de sager, der relaterede sig til valget af borgmester.

Reception kommer senere

Selvom forbuddet mod forsamlinger med mere end 10 personer ikke omfatter politiske møder, var mødet stærkt påvirket af forholdsreglerne om corona-virus. F.eks. var adgangen til mødet lukket for offentligheden, der kunne følge mødet live i radioen, og medlemmerne af Kommunalbestyrelsen havde mulighed for at deltage via video-adgang i stedet for personligt fremmøde.

Den planlagte reception for den afgående borgmester er aflyst. Det forventes, at der på et senere tidspunkt, når der ikke længere er fare for corona-smitte, vil blive afholdt et arrangement, hvor der vil være lejlighed til at sige farvel til den tidligere borgmester og goddag til den nye.