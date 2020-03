Tillykke med fødselsdagen til os selv

Avisens lay-out i de første leveår. Foto: Red.

KOMMENTAR AF STIFTER PETER FUGL JENSEN: I dag er det præcis 18 år siden, at Rødovre Lokal Nyt udkom første gang. Din lokalavis er blevet myndig og som i de flestes voksenliv, har vi også mange udfordringer.

Af Peter Fugl Jensen

Jeg husker tydeligt, da vi udkom for første gang, den 19. marts 2002. Mine kolleger og jeg var total novicer på de praktiske områder. Vi vidste intet om selve produktionen.

Heldigvis mødte vi en fantastisk velvilje hos vores trykkeri, der hjalp os til sidste sekund og næsten 12 timere længere end absolut sidste deadline.

Dengang blev man også mødt af et serviceminded PostDanmark, der på Rødovre Postkontor lovede, at de nok skulle tage mod de alt for sent indleverede aviser. Derfor blev avisen delt ud både den 19. og 20. marts 2002. Men ud kom den.

Mange tekniske fejl

Selvom vi havde knoklet indædt for at kunne sende 16 sider på gaden, så havde vi begået en masse tekniske fejl, så selv et U10 i Rødovre Håndboldklub lå flere niveau over os. Derfor kunne avisen slet ikke trykkes.

Flere billeder kom ikke med, annoncerne ’skrumpede’ og det var et amatøragtigt makværk.

Jeg var med under hele produktionen og jeg sov ikke i 40 timer, bortset fra en halv time på en trappe hos Dansk AvisTryk, mens jeg igen og igen tænkte: ”Hvad har jeg dog kastet mig ud i.”

At producere en avis var en brat opvågning, for det er meget andet end at skrive artikler og have en daglig dialog med læsere og samarbejdspartnere.

Den grimme ælling

Siden er det gået i en retning for Rødovre Lokal Nyt. Vi fik hjælp til det tekniske og mine kolleger, især Morten Lindegaard, fangede hurtigt de tekniske udfordringer.

Vi var heldige at få Michael Dahm ansat, der kom fra BT. Han løftede avisen redaktionelt, visuelt og sprogligt.

Det var et kæmpe spring i den rigtige retning og fordi vi hele tiden har haft hjertet det rigtige sted, i Rødovre, så overhalede vi hurtigt Rødovre Avis, der var ejet af Berlingske.

Med vokseværket blev salgskonsulent Preben Madsen ansat og snart blev en meget ung André Bentsen ansat i redaktionen og Heidi Fugl Jensen som salgskonsulent.

Det var startskuddet til en ny tid, hvor vi udviklede os lynhurtigt og et år efter kom Brian Poulsen og snart Christian Valsted med i teamet. Et team, der har været på avisen lige siden. Mange har været inde over, men vi seks har været de gennemgående, som har løftet avisen op på et plan, hvor vi af mange kolleger i branchen kaldes Danmarks bedste ugeavis.

Derfor kan vi sagtens forbinde os til H.C. Andersens eventyr om den lille grimme ælling, der voksede op til en stor og smuk svane.

Hjertet ligger i Rødovre

Vores styrke er, at vi interesserer os for Rødovre med hele hjertet. Vi er alle vokset op i Rødovre eller/og bor i Rødovre, har vores fritidsinteresser og netværk i Rødovre.

Jeg har været ansat på Rødovre Avis under Berlingske. Det var ultra kommercielt og da den økonomiske grådighed fra direktionen i Berlingske blev for voldsom, valgte jeg at gå egne veje, for jeg var sikker på, at hjertet for Rødovre ville vinde over kommerciel grådighed. I dag, synes jeg, at min naive tilgang til erhvervslivet var vovet, men det lykkes og det er jeg stolt af.

Jeg er sikker på, at det lykkes, fordi vi har en positiv tilgang til Rødovre. Vi vil det bedste for borgerne, foreningerne og alt det liv, som gør Rødovre til en god kommune.

Politisk pres og fornemme priser

At vi aldrig har været enige med politikerne, har også været en styrke, selvom det tider også har været hårdt. Vi har oplevet et enormt pres især fra socialdemokraterne, som dog aftog kraftigt, da vi i 2015 blev kåret til Danmarks bedste ugeavis.

Siden har samarbejdet været bygget på gensidig respekt og forståelse. Men det har ikke ændret på, at vores ypperste opgave er at styrke lokaldemokratiet. En forbandet vigtig opgave, som man engang imellem føler, at alt for mange er blevet ligeglade med eller har glemt i hverdagens ubekymrede verden.

Men vi skal altså ikke længere væk end Polen, før denne form for lokalavis og demokrati bliver udsat for politisk chikane eller sågar bliver lukket. Men det er en anden historie.

Vi har været dygtige til at hive den ene prestigefyldte pris hjem efter den anden. Det skyldes, at jeg har en fantastisk redaktion, der knokler som kun få journalister kombineret med en enorm kreativitet.

Jeg kan ikke være andet end super stolt af dem, selvom de engang imellem giver mig grå hår i hovedet, når de kommer med endnu et af deres vanvidspåfund. Men så trækker jeg vejret dybt og tænker: ”det er jo ligeså præcis derfor, lokalavisen er så gode”

Udfordringer

Jeg har en arbejdsplads, hvor jeg skal blive sur for at få mine medarbejdere til at tage deres restferie. Hvilken arbejdsgiver har lige den udfordring?

Mange spørger, hvordan det er at arbejde med sin hustru? Det er fedt. For jeg har en hustru og medarbejder, der arbejder for to og sjældent kommer hjem før klokken 20, når vi har mest travlt i efteråret. Det gør også, at hun har forståelse for mine vanvittig skæve arbejdstider, når jeg skal til aftenmøde, dække sport i weekenden og bliver oppe til sent om natten, fordi avisen skal gøres klar til deadline.

Sådan har det altid været og jeg troede ikke, det ville ændre sig.

Heller ikke selvom vi er presset af de amerikanske giganter Facebook, Google og online generelt. Platforme, der er total ligelade med Rødovre og lokaldemokrati, men det virker markedsføringsmæssigt og det respekterer vi naturligvis.

Men hvor er de nu? I dag, hvor Danmark og Rødovre er nedlagt af covid-19? Kommer de og hjælper? Giver de informationer? Forsøger de at hjælpe de lokale erhvervsdrivende, som din lokalavis forsøger? Det svar kender du godt – de ønsker kun at få vores penge, intet andet?

Mere grotesk er det, at Facebook flyder over med ’fake news’ og alt for mange tror på, hvad der står – blandt andet når en tosse skriver, at maskerede mænd er brudt ind på Herlev Hospital og på voldelig vis har stjålet håndsprit.

Sådan kan de sociale medier misbruges gang på gang, men det du læser i Rødovre Lokal Nyt kan du stole på og det beviser, at en lokalavis stadig er vigtig for et lokalsamfund.

Facebook er naturligvis godt for mange ting, men man skal tage ”nyheder” med et gran salt.

Vi er udfordret i dag, meget.

Danmark er lukket ned og dermed også annoncerne. Vi havde annoncer til avisen på onsdag den 25. marts, så vi kunne sende 56 sider på gaden. Nu kæmper vi for at opnå samme sidetal, som da vi åbnede for 18 år siden, 16 sider. Vi er midt i et økonomisk blodbad.

Annoncer er vores eneste indkomst. Vi får ikke mediestøtte eller nogen andre former for støtte. Vores indtjening er 100% annoncer.

Derfor er vi i en grotesk situation og vi er naturligvis ikke alene om at sidde i en forfærdelig økonomisk tid, hvor regeringens hjælpepakke stort set ikke hjælper.

Lige nu er det ikke min avis, som jeg frygter mest for. Jeg frygter for danskerne, fordi covid-19 kan smadre vores samfund fuldstændig, hvis Danmark er lukket ned for længe. Det må ikke vare længere end til slutningen af april ellers vil vi se familier, hvor forældrene mister deres arbejde uden udsigt til et nyt foreløbig, huspriserne rasler ned, renten stiger, mange vil blive teknisk insolvent og i kølvandet på covid-19 vil rekordmange gå personligt konkurs. Danmark kan gå i recession, hvis det her varer ind i maj. Jeg er naturligvis dybt bekymret for os alle.

Men vi fortsætter her på avisen, for selvfølgelig skal avisen på gaden. Rødovreborgerne skal informeres og have sidste nyt med lokale nyheder og have mulighed for at komme til orde, selvom næsten alle er spærret inde i deres hjem.

Jeg havde håbet at kunne fejre avisens 18-års fødselsdag i selskab med mine gode kolleger, men sådan bliver det ikke i disse covid-19 tider – i stedet får de denne hyldest.



Dette er en kommentar af bladchef, medejer og stifter, Peter Fugl Jensen.