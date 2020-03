Thor Dresler ny cheftræner for Mighty Bulls

Den 41-årige Thor Dresler er Mighty Bulls nye cheftræner. Foto: Ian Nielsen / arkiv

ishockey Riku-Petteri Lehtonen er fortid for Mighty Bulls, der får Thor Dresler som ny cheftræner. ”Jeg kan godt lide den klubånd, som der er og at der altid er god stemning i hallen, så der er mange gode ting ved Rødovre,” siger Dresler.

Af Peter Fugl Jensen

Rødovres finske træner havde en 1+1 kontrakt og finnen har benyttet sin klausul til at komme hjem til familien, fordi Lehtonens hustru synes, det har været lige vel hårdt nok at være alene med fem børn.

”Det har vi vidst længe, så vi har haft mulighed for at finde en erstatning og vi mener, det er et scoop, vi har fået Thor Dresler som cheftræner,” siger Jørgen Illemann, der er sportschef for Rødovre Mighty Bulls. Han fortsætter:

”Jeg kender Thor fra hans aktive karriere, hvor han var 100% seriøs i alle spillets facetter både på og udenfor banen. Det har jeg fået fortalt fra gode samarbejdspartnere, at han har videreført som træner.”

”En af de ting, som jeg sætter stor pris på hos Thor er, at han selv siger, han ikke var et talent som ungdomsspiller, men via hårdt arbejde har han gået forbi stortalenterne, blevet bedre og opnået meget mere som ishockeyspiller og det er det hårde arbejde, han vil have frem i enhver spiller og det er, hvad vi skal leve på i Rødovre, hvor pengene er mindre end eksempelvis i de jyske klubber,” siger Jørgen Illemann.

Men Thor Dresler er andet end hårdt arbejde.

”Han er en moderne træner, der går op i samtaler, både de individuelle og dem i forum, han bruger meget videocoahching og har en tilgang til spillet, hvor vi gerne vil hen,” siger Jørgen Illemann.

Kan lide Rødovres klubånd

Thor Dresler glæder sig til at blive cheftræner efter flere sæsoner som assistent-træner i Esbjerg.

”Det er megaspændende at blive cheftræner. Plusset er klart størst ved, at de beslutninger der bliver taget, er mine egne. Jeg skal naturligvis stadig lade mig inspirere og lytte, men jeg føler, jeg er velforberedt til at være cheftræner og har ventet på at muligheden skulle komme. Nu skal jeg vise, jeg er god nok og glæder jeg mig til,” siger Thor Dresler, der kalder Rødovre for en spændende klub.

”Jeg synes, Rødovre er en spændende klub, som er kendt for deres udvikling af de unge spillere. Jeg kan godt lide den klubånd, som der er og at der altid er god stemning i hallen, så der er mange gode ting ved Rødovre,” mener Dresler, der selv er fra Herlev:

”Ja, det er rigtigt,” siger han og griner, inden han fortsætter:

”De har jo en god træner, som de har forlænget med. Dansk ishockey er i dag så professionel, at alle godt ved, det her valg er det bedste for min trænerekarriere. Men det bliver da underligt, at så i den anden boks, når vi skal spille i Herlev, som altid er sjove opgør, når Rødovre er på besøg.”

Vil dyrke kreativiteten

Rødovres nye træner mener, at Mighty Bulls er inde i en god udvikling, som der skal bygges videre på.

”Jeg ønsker, vi skal blive ved med at bruge den fart, som der er på holdet og spillerne skal bruge deres skøjteløb og deres individualiteter skal fremelskes. Vi kommer stadig til at have systemer, men det må ikke stoppe for kreativiteten, for det kreative er vigtigt,” pointerer Dresler, der også går meget op i ’off-ice’ delen.

”Der skal arbejdes hårdt, spillerne skal blive stærkere og hurtigere, men restitution er ligeså vigtig en del af træningen. Hos os skal man træne tæt, men også hvile. I Esbjerg havde vi ingen skader på de spillere, som har trænet med os hele året,” siger Dresler, der stod for den fysiske træning i det vestjyske, ifølge Jørgen Illemann.

I denne sæson har Rødovre været hårdt ramt af skader, som har været med til at sende tyrene i bunden af tabellen.

”Jeg ser ikke Rødovre som et bundhold, men et hold der er nået langt de seneste sæsoner og så længe vi holder fokus på at videreudvikle, så skal man aldrig sige aldrig, for ligaen har været tæt i år og Rødovre er ikke så langt fra toppen.”

”Det kræver blandt andet, at hver spiller ikke tænker på, hvor meget istid han får eller skal opnå kredit på isen og ikke peger fingre af andre, så en homogen trup er vigtig. Jeg læste et citat, som jeg holder meget af: ’Hvis hver spiller går på isen uden at vil opnå personlig kredit, så kommer man langt.’ Det er der, jeg vil hen,” siger Thor Dresler, der starter i Rødovre så snart covid-19 tillader det.