Tager tilbud om nødhospital med videre

I weekenden tweetede hospitalsdirektør, Birgitte Degenkolv, at man var igang med at udvide til at tage imod flere Covid-19 patienter. Nu vil regionsrådsformanden også gå videre med ideen om at lade lokale håndværkere hjælpe med at oprette ekstra sengepladser. Foto: Privat

Coronavirus Med mere end 1000 likes og kommentarer nåede håndværkerne fra Rødovres tilbud om at bygge et lille nødhospital på kun én dag helt til tops i Region Hovedstaden. Her siger formanden, at hun vil gå videre med idéen.

Af André Bentsen