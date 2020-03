Tæt på sejr

I slutningen af anden halvleg, kom RHs talentfulde fløj Anne Jagd til skade med det ene knæ. Foto: Brian Poulsen

Håndbold Det lykkedes ikke for Rødovre HKs damer, at vinde kampen mod Bjerringbro FH. Kampen endte 27-27 og det var ikke nok til, at komme væk fra en af de tre nedrykningspladser.

Af Flemming Haag

Håndboldkampen i damernes 1. division, mellem Rødovre HK og Bjerringbro FH, blev spillet uden tilskuere i Rødovre Stadionhal, efter retningslinjer fra Divisionsforeningen og DHF. Retningslinjerne indebærer også, at der efter endt spilletid, ikke blev sagt tak for kampen, på grund af situationen omkring Corona-virus.

God første halvleg.

Der var tryk på fra kampens start. RH havde fart på angrebsspillet, spillede sig frem til gode afslutninger, og førte 6-2, efter ni minutter. Gæsterne kom tilbage og fik reduceret til 6-5 fire minutter senere. Sophia Lind Nielsen og Anna Jagd øgede til 8-6, inden Bjerringbro fik udlignet til 8-8, hvor der var spillet 18 minutter.

Hjemmeholdet kom på 11-9 på mål af Katrine Clasen, Anne Jagd og Sophia Lind Nielsen. Gæsterne fik udlignet til 11-11 fem minutter inden pausen. Katarina Juul Hansen bragte igen hjemmeholdet foran, men Bjerringbro fik udlignet, inden Sophia Lind Nielsen scorede til pausestillingen 13-12.

En tempofyldt første halvleg, hvor der var god bevægelse i RHs forsvar og Stinne Strøjr i målet, leverede en flot redningsprocent. Der var fart på angrebsspillet, med god kvalitet i afslutningerne, hvor Ida Bøje Gerdes og Sophia Lind Nielsen skilte sig ud.

Hektisk slutfase.

Anne Jagd åbnede anden halvleg med en scoring til 14-12, Ida Bøje Gerdes fortsatte de gode takter fra første halvleg, og øgede til 15-13. Bjerringbro kom tilbage, og udlignede til 15-15, fem minutter inde i anden halvleg. Hjemmeholdet kom igen foran med to mål, ved stillingen 19-17 og 20-18 efter ti minutter. Gæsterne fik udlignet til 20-20, inden Anne Jagd og Signe Schulz øgede til 22-20. Med tre scoringer af Ida Bøje Gerdes blev det 25-24 hvor der resterede syv minutter, og der var lagt op til en spændende afslutning. Bjerringbro fik udlignet til 25-25, Christina Søndergaard Nielsen til 26-25, gæsterne til 26-26, inden Signe Schulz scorede til 27-26. I tiden 58:36 udlignede Bjerringbro til 27-27 og RH tog en Team Time Out, et minut før slutfløjt. RH burde have lukket kampen på det efterfølgende angreb, men valgte en forkert beslutning, og gav gæsterne en mulighed for, at scorer det afgørende mål. Da der manglede tyve sekunder, tog Bjerringbro en Team Time Out. Det blev ikke til flere scoringer, for i den hektiske slutfase, smed gæsterne bolden væk, så kampen sluttede 27-27.

RH leverede en god kamp, med mange gode aktioner og god attitude. Sejren var inden for rækkevidde, men hjemmeholdet slog ikke til i den hektiske slutfase.

Kedeligt uheld.

Da der var spillet 21. minutter af anden halvleg, skete der et kedeligt uheld. Anne Jagd lagde an til en afslutning fra fløjen, fik et skub, og landede med tydelige smerter i det ene knæ. Anne Jagd blev kørt til undersøgelse på hospitalet, så det vides endnu ikke, hvor alvorlig skaden er.

Det vil helt klart være et stort tab for RH, hvis talentfulde Anne Jagd, ikke kan være med i de sidste tre vigtige kampe, for overlevelse i 1. division.

Rødovre HKs næste kamp.

Søndag den 15. marts kl. 15:00 mod Vendsyssel Håndbold i Drinx Arena, Sæby.