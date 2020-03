Små virksomheder styrtbløder: Støt dem idag – eller mist dem i morgen

Sådan ser der ud i landets største shoppingcenter - ikke uden for lukketid, men klokken lidt over 13 på en af ugens normalt største indkøbsdage. Meldingen fra de små erhversdrivende er klar. Brug os, eller mist os. Foto: Red

Coronavirus Hvis du ikke støtter dit lokale erhvervsliv under krisen, kan du ikke bruge det efter. Coronakrisen får Rødovres små virksomheder og hundredvis af selvstændige til at varsle fyringer og dreje nøgler om. Kun din støtte i dag kan sikre, at de er der i morgen.

Af André Bentsen

Sådan kan du forhindre butiksdød Køb Takeaway fra din yndlingsrestaurant Køb gavekort til en af de små butikker til kæresten eller til din mor og far Brug nogle af de penge, du tjener hjemme fra sofaen, mens andre står alene i en tom butik. Bestil tid hos massøren Betal forud for en klipning hos frisøren Spørg, hvordan du kan hjælpe Har du en god idé til, hvordan man kan støtte de små erhvervsdrivende i denne situation - også på alternative måder - så skriv til os eller kommenter på Facebook, så bringer vi det videre til læserne i avisen på onsdag.

Det kan godt være, at det lyder sjovt med hamstring af toiletpapir og overforbrug af gær, men der stopper morskaben også.

Mens du har leget sofaskole med ungerne og voldtaget Netflix under påskud af at arbejde hjemmefra, styrtbløder din lokale håndværker og de små erhvervsdrivende, der holder lokalsamfundet kørende i det skjulte, er ved at gå i panik.

For mens staten igen holder hånden både over og under landets banker, der i næste uge kan udbetale milliardgevinster til deres aktionærer og hastevedtager nye hjælpepakker til det største og mest lobbyorganiserede erhvervsliv, er der ikke umiddelbart milliardindsprøjtninger lagt frem på hospitalsengen til de helt små erhvervsdrivende og selvstændige, der selv i Danmarks største indkøbscenter må kigge langt efter bare en enkelt kunde.

Det er selvfølgelig godt i forhold til at mindske smitterisikoen, men det er katastrofalt for de små virksomheder, der allerede er begyndt at fyre løstansatte og timelønnede.

Tjenere bliver opsagt, frisører sendt hjem og busser holder stille. Håndværkere ser ordrebogen smuldre og de er ikke alene om at få sved på panden.

Alle alarmklokker ringer

Der er ingen små klokker, der bjælder over butiksdørene og varsler liv. Kun alarmklokker, der ringer ind til butiksdød, hvis ikke vi som lokalsamfund rykker sammen og slår en ring om erhvervslivet lige nu og her.

Allerede på krisens første dag kunne vognmandsfirmaet Vangskov skrive de første fyringssedler til de ansatte.

”Man glemmer at kigge på de små selvstændige. Jeg har lavet fyresedler til alle mine ansatte. Om 14 dage har jeg ikke råd til at betale dem løn. Jeg ved ikke, hvor jeg kan blive kompenseret henne. Jeg kører skolekørsel, ældrekørsel og udsattekørsel. Jeg vil gerne passe på, men virksomheden kan ikke klare 14 dage og jeg har ingen mulighed for at låne eller skaffe ekstra penge. Jeg har grædt og jeg har været ked af det, for jeg ved ikke, hvilket ben jeg skal stå på,” siger Flemming Vangskov, der har et spørgsmål til statsministeren:

”Mette, hvad med os små selvstændige. Vi har kontrakter, men der er nok force majeure, der gør, at kommunerne slipper for at betale, men jeg dør. Hvad sker der med os, der har et lille firma, der eventuelt kommer til at dø af det her.”

Samfundet skal hjælpe – ikke staten

Som mange andre efterlyser Vangskov handling fra politikernes side, og den kommer måske også i et eller andet omfang. Desværre kan du vide dig sikker på, at den for de flestes tilfælde, kommer for sent.

Måske er det nemlig ikke fra politikernes side, at hjælpen skal komme.

Hos byens sportslige flagskib har man valgt at bede de almindelige mennesker hjemme i stuerne om hjælp, og har med hatten i hånden sat såkaldte spøgelsesbilletter til salg. I praksis er der tale om en ren donation.

”Hvis du vil have ishockey i Rødovre efter sommerferien, så køb billet til en kamp, der aldrig bliver spillet,” lyder advarslen fra RMB.

Den kunne lige så godt være kommet fra din lokale blikkenslager eller psykolog.

Under krisen har danskerne, især lokalt, rykket sammen – i metaforisk forstand – og hjulpet med indkøbs- og pasningsordninger, men hvad med alle de ting, der bare kører rundt af sig selv normalt. Samfundshjulene om du vil.

De små virksomheder, der altid har din ryg, hvad enten den rent faktisk gør ondt eller du lige mangler mad til tømmermændene eller at kunne se ud af dine vinduer.

Sygdom eller ej, er alle de små selvstændige allerede smittet med coronavirus, fordi vi holder os væk fra dem i en tid, hvor de har mere brug for os end nogensinde før.

Alle brancher er ramt

Vi kan se det i lokalavisen, der altid er den bedste temperaturtager på tilstanden lokalt. Hver anden annonce er i løbet af de sidste tre dage blevet annulleret. Det er selvfølgelig en katastrofe for os som avis, der aldrig har modtaget en eneste krone i støtte fra det offentlige, men vidner endnu mere om, at dem vi leger forsamlingshus for, kunderne og brugerne, der gerne vil i kontakt med læserne, de styrtbløder.

Der er ingen fremvisninger i villahusene og ingen skøndhedsbehandlinger. Ingen spontane indkøb og i den grad ingen planlagte shoppingture. Lige nu står vi som lokalsamfund allermest sammen, hver for sig. Også selvom byens slogan er Sammen om Rødovre.

”Selvfølgelig skal vi stå sammen, men det er jo ikke det, der sker. En stor gruppe, der lever og er afhængige af staten, står sammen. Rigtig mange offentligt ansatte er sendt hjem med løn mens alle andres tryghed er væk eller truet,” skriver samfundsdebatør, Nick Allentoft lørdag formiddag i et nødråb på vegne af alle uden for den offentlige sektor.

”Tusinder af privat ansatte, selvstændige og freelancere har fra den ene dag til den anden har mistet deres indtægt. Men hvad gør staten med sine egne ansatte? Den sender alle hjem. Med løn! Det skaber denne stemning af sig selv nærmest hos resten af os. Forklarer hamstringer. Nødråb. Hvor ville jeg gerne se fagforeningerne for alle de offentligt ansatte rette blikket mod samfundet lige nu. Hvor ville jeg gerne se Djøfs formand, FOAs ditto, ja, alle de meningsdannere og organisationer, vi normalt hører i debatten for den ene og anden gruppe, opfordre medlemmerne til at gøre noget, der hjælper samfundet. Ikke staten. Hvor er alle de offentligt ansatte, der er sendt hjem? Hvor er deres repræsentanter? De er tavse,” skriver Nick Allentoft på Facebook.

Giv et offer for fællesskabet

Og han har ret. For hvad er ægte samfundssind egentlig, hvis det ikke gør en konkret og mærkbar forskel i de små lokale samfund. Dér, hvor døden rammer mærkes først.

Løsningen er ellers klar nok. Du skal give et offer til og for fællesskabet – også for din egen skyld. Det er lige nu, at samfundet, ikke den organisatoriske institution, vi har valgt at kalde for staten, men selve samfundet – har brug for dig.

Hvis du vil have liv i din by efter krisen, skal du værne om det nu. Det er i modgang, at man kender sine venner, og lige nu er der ualmindeligt få af dem at finde for de små erhvervsdrivende.

Nej, det er ikke fordi, vi vil have, at I skal trodse sikkerhedsanvisninger og sund fornuft for at gå ned og fylde indkøbskurven med varer, I rent faktisk kan bruge, men vi skylder os selv og hinanden at vise samfundssind over for de små virksomheder, der altid holder åbent og står til rådighed for os i de gode tider, men som lige nu har en kniv for halsen, fordi vi logisk nok er os selv nærmest.

Regering vil minimere skaden

Til daglig bor skatteminister, Morten Bødskov (S) i Rødovre, men på Christiansborg, har hantravlt med at forhandle en hjælpepakke på 125 mia. kroner på vej til erhvervslivet.

”Vi står i en meget alvorlig situation. Det er afgørende, at vi hurtigt og effektivt hjælper danske virksomheder og lønmodtagere, så de kommer bedst muligt igennem de nuværende udfordringer. Vi kan allerede se nu, at en række brancher bliver påvirket. Regeringen vil gøre sit yderste for, at vi handler hurtigt og målrettet, så vi minimerer skaden for danske virksomheder og lønmodtagere”, siger Morten Bødskov.

Konkret har regeringen nu en hjælpepakke til behandling i Folketinget, som forlænger virksomhedernes betalingsfrister for A-skat, AM-bidrag og moms, så disse først skal betales senere på året.

”Det giver luft i den enkelte virksomheds økonomi. Vi skønner, at det vil styrke virksomhedernes likviditet med 125 mia. kr. over de kommende måneder. Vi forventer, at hjælpepakken vedtages i Folketinget tirsdag, siger Morten Bødskov lørdag eftermiddag.

Spørgsmålet er om hjælpepakken rent faktisk også hjælper den lille selvstændige butik nede på dit gadehjørne?

Vi tvivler voldsomt.

Selvstændige opfordrer til køb

Måske du derfor hellere skulle gøre som den lokale tømrermester, Anders Dahlberg, der opfordrer sine naboer til at lave aftale med de små virksomheder i deres nabolag. Også langt ud i fremtiden.

”Støt op mens I kan. Det kan betyde overlevelse for rigtig mange små erhvervsdrivende, samt ikke ende med at koste arbejdet for rigtig mange mennesker,” siger Anders Dahlberg.

Eller som ishockeyfan, Torben Fleckner, der ikke nøjes med at handle selv, men også opfordrer sine venner til at gøre det samme i denne uhyggelige situation.

”Familien Fleckner vil medvirke til, at der er omsætning i byen. Derfor spiser vi i aften på restaurant, for der må gerne være gode restauranter i byen, når vi er færdige med Corona.”

Er du i tvivl om, hvordan du bedst kan hjælpe? Så spørg.

Du kan eventuelt starte med at spørge rollemodellen og iværksætteren med den søde tand, Cemal Bajrami, der måske må lukke sin bolskebutik på Slotherrensvej, fordi ingen tør handle i den lige nu.

”Hvis du vil have en lokal butik i morgen, er du nødt til at bruge den i dag,” siger Bajrami.

Han synes det er vigtigt, at alle i Rødovre står sammen og støtter alle de lokale butikker lige nu.

”Så de kan overleve i den her hårde tid. Jeg er sikker på, at mange små butikker lukker, hvis de ikke har noget at lave i lang tid og det gælder også meget. Jeg kan kun køre bolsjeriet med hjælp fra messer, kræmmermarkeder og julemarkeder, og nu er mange af dem aflyst, så hvis jeg ikke får støtte fra butikken og netbutikken, så er jeg færdig om ikke så længe.”

Hvis du tror han er alene om at stirre de mørke udsigter lige i øjnene, så gå en tur gennem Rødovre Centrum. Bare rolig, der er praktisk tal ingen smittefare. Der er gabende tomt. Det vil der også være i fremtiden mange andre steder, hvis vi ikke støtter op om de virksomheder, der både før og efter virustiderne, er de første til at støtte op om vores behov, vores foreninger og sportsklubber.