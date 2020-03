SM-guld til ROGs minipiger

Rødovres sjællandsmestre i TeamGym. Foto: Privat

Teamgym ROG fortsætter med at skabe dygtige gymnaster i TeamGym. I weekenden blev klubbens minipiger sjællandsmestre, da de opnåede højeste score i alle tre discipliner.

Af Peter Fugl Jensen

ROG blev for nylig sjællandsmestre, da der blev afholdt sjællandsmesterskaberne for minigymnaster og ROG stillede med fire pigehold.

”Minipige 1 var placeret i 1. division og havde knoklet for at finpudse de sidste detaljer frem mod Sjællandsmesterskabet. I måneden op til konkurrencen var holdet dog ramt af sygdom og små skader,” fortæller Mille Groth fra ROG, der roser de dygtige piger for at holde hovedet koldt og humøret højt.

”De leverede en konkurrence med kun meget få fald, en fuldstændig godkendt præstation og det var nogle meget tilfredse trænere inden karaktererne var givet. Der var stor jubel, da karaktererne endelig kom frem og viste at holdet scorede højst i alle tre discipliner og dermed kunne kalde sig sjællandsmestre 2020 i minirækken.”

Flere dygtige gymnaster

Mille Groth fortsætter om klubbens minipige 2.

”De er placeret i 2. division, som stort set kun bestod af 1. hold fra andre dygtige klubber. Under opvarmningstiden kom nerverne lidt frem, men da pigerne gik på gulvet blev nerverne brugt til at springe lidt højere og især på banen viste holdet sikre og flotte spring, som blev belønnet med en udførelseskarakter på 8,5 (ud af 10 mulige). Det var mega flot og holdet fik en virkelig flot 3. plads i divisionen.”

ROGs Minipige 2

”Vores minipige 3 var placeret i 3. division, som det eneste 3. hold. Ved sæsonens første konkurrence i december havde holdet ladet nerverne tager over i især rytmeserien, men denne gang var de fast besluttet på at tage revanche. Det gjorde de i den grad med en flot rytmeserie og flotte spring med ROG stil. De blev overraskende nummer to i divisionen,” siger Groth og slutter om 4. holdet:

ROGs minipige 3.

”Minipige 4, billedet her under, var placeret i 6. division. De sidste par år har holdet stillet op i talentrækken, men i år var niveauet til at prøve kræfter med Danmarksserien. Holdet fik i den grad vist, at det er her, de hører til, og selv med et par fejl på trampolinen vandt de overbevisende divisionen.”

ROGs minipige 4.