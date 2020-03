Teemu Virtala blev RMBs eneste målscorer i 5-1 nederlaget til SønderjyskE. Foto: Brian Poulsen

Ishockey Efter to lige perioder, blev "Tyrene" slagtet i tredje periode, som SønderjyskE vandt med hele 5-1.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod SønderjyskE, uden Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Thomas Olsen, Kim Johansson og Magnus Galby.

Rødovre Mighty Bulls startede med William Rørth i målet, med Matt O’Connor som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Matthias Asperup, Steffen Klarskov, Marko Virtala

Anden kæde: Lasse L. Carlsen, Julius Nyqvist, Mads Eller, Teemu Virtala, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Kasper Jensen, Miro Keskitalo, Magnus Carlsen, Nikolaj Zorko, Maksim Popovic

Fjerde kæde: Lasse Mortensen, Frederik Kaels, Andre Pison, Christoffer Frænell

God RMB periode.

Mighty Bulls lagde bedst ud, med afslutninger af Marko Virtala, Jannik Karvinen og Steffen Klarskov. Tre minutter inde i perioden, fik Kasper Jensen to minutter for High Sticking. RMB fortsatte med, at afslutte flittigt, men det lykkedes ikke, at sende pucken forbi Nikolaj Henriksen i hjemmeholdets mål. Fire minutter inden periodepausen, måtte Jannik Karvinen en tur i straffeboksen for Interference. RMB var netop blevet fuldtallige, da SønderjyskEs Anders Førster fik to minutter for Hooking. De to hold kunne gå til pause, uden scoringer.

Målløs anden periode.

Mighty Bulls begyndte anden periode i overtal, med afslutninger af Matthias Asperup og Steffen Klarskov. SønderjyskEs Daniel Madsen trak en udvisning, da der var spillet fire minutter, men ingen powerplay scoring af ”Tyrene”.

Fortsat ingen scoringer efter anden periode, en periode, hvor Mighty Bulls vandt skudstatistikken 11-16.

Hektisk tredje periode.

SønderjyskEs MacGregor Sharp bragte SønderjyskE foran 1-0, da der var spillet tre minutter. Seks minutter senere, øgede Daniel Nielsen til 2-0. Nick Crawford fik to minutter for Holding, midt i perioden.

Så gik det stærkt i Frøs Arena. Frederik Kaels fik to minutter for Cross-Checking. MacGregor Sharp scorede til 3-0 i powerplay i tiden 58:18. Frederik Bjerrum øgede i tiden 53:41 til 4-0. Da der var spillet 54:00 fik Steffen Klarskov 2+2 minutter og SønderjyskEs Anders Førster to minutter for Roughing i samme tid. Det blev 5-0 da Martin Eskildsen sendte pucken forbi William Rørth i tiden 54:27. Så fik Jannik Karvinen og SønderjyskEs Christian Silver hver to minutter, hvor der var spillet 58:10. RMB fik reduceret til 5-1 ved Teemu Virtala i tiden 59:08. Kampen sluttede med noget tumult, da Miro Keskitalo og SønderjyskEs Mads O. Lund begge fik Game Misconduct Penalty, og SønderjyskEs Mathias Borring Hansen to minutter for Roughing, alle i tiden 59:40.

En hektisk tredje periode, som blev skæmmet af en lang række udvisninger, og et skarpt hjemmehold, der med fem scoringer, sendte ”Tyrene” hjem med det sjette nederlag i de seneste seks kampe.

RMBs næste kamp.

Fredag den 6. marts kl. 19:00 mod Aalborg Pirates i Rødovre Centrum Arena.