Sådan slipper du af med gælden

SPONSORERET INDHOLD Ender du altid med røde tal på kontoen i dagene inden, lønnen tikker ind på kontoen? Og afdrager du lige nu på flere lån? Så kan du gøre dig selv en tjeneste og læse med her. Vi giver dig nemlig gode råd til, hvordan du kommer af med gælden hurtigere, således du kan komme de røde tal til livs. Med en gældfri tilværelse får du ikke kun et bedre overskud på lønkontoen, du får også et bedre psykisk velvære.

Af SPONSORERET INDHOLD

Dan dig et overblik

Inden du begynder at smide hele dit rådighedsbeløb på alle dine kreditorer, bør du først og fremmest danne dig et overblik over dine gældsposter. Hvor mange har du? Hvor meget skylder du? Og hvor meget afdrager du per måned? Det er blot nogle af de spørgsmål, du skal stille dig selv.

Find et stykke papir frem eller endnu bedre Excel, og gennemgå de seneste posteringer fra netbanken. Betaler du for eksempel med Betalingsservice, vil du oftest kunne se en detaljerede skrivelse med på betalingen. Det er typisk restgælden per indeværende måned og størrelsen på afdraget – derudover kan du muligvis også se, hvor meget af afdraget er rente, og hvor mange betalinger du har tilbage.

Med de informationer kan du danne dig et overblik over din gældsposter – heriblandt hvor meget du samlet afdrager hver måned, men også størrelsen på de enkelte forbrugslån. Lige præcis den indsigt er relevant, når du skal afdrage på dine lån.

Afdrag mere om måneden

Det er selvsagt, at hvis du gerne vil af med gælden hurtigere, så skal du også afdrage med mere hver måned. Og når du har dannet dig et overblik over din økonomi, har du også fået et klarere billede af, hvor stort dit månedlige rådighedsbeløb er. Ud fra dette rådighedsbeløb kan du jo selv bestemme, hvor meget mere, du gerne vil afdrage med. Til gældsafdrag kan du benytte to forskellige metoder:

Lavinemetoden

Sneboldmetoden

Begge metoder tager afsæt i, at én kreditor bliver prioriteret – du afdrager naturligvis også på de andre gældsposter samtidigt. Med lavinemetoden afdrager du ekstra på det dyreste lån – altså det lån med den højeste ÅOP eller rentesats. Med sneboldmetoden prioriterer du det mindste lån, og dermed får du færre kreditorer, du skal afdrage på.

Saml din gæld i et lån

Har du mange gældsposter, kan du muligvis samle hele din gæld i et enkelt lån. Ved at samle det hele i ét lån, har du kun en kreditor at forholde dig til, og det kan give dig mere ro i hverdagen. Det er dog vigtigt, at du kun vælger et lån, som er billigere for dig i længden, ellers stifter du jo bare mere gæld.