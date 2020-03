Rykker sammen i krisen

Der var lasagne og rødkålsalat til ungerne, da Alex Lisbjerg torsdag og fredag skiftede elektrikerjobbet ud med nødpasningsfar for børn i IrmaByen Foto: Red

Coronavirus Mens især ældre og særligt modtagelige for smitten klogeligt holder sig isoleret, er Rødovre rykket sammen for at hjælpe hinanden. Naboer handler ind for naboer og venner passer børn for personer, der ikke kan undgå at gå på arbejde.

Af André Bentsen