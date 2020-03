Rødovre FCs damer klar til kvartfinalen

Rødovre FCs damer spiller kvartfinale mod Aarhus Floorball Klub. Foto: Privat

Af Flemming Haag

Rødovre FC damehold har for tredje sæson i træk, kvalificeret sig til kvartfinalen om det danske mesterskab. RFC sluttede på andenpladsen i Øst-Ligaen, og skal møde nummer tre fra Vest-Ligaen Aarhus Floorball Klub. De to hold mødes i den første kvartfinale den 7. marts i TST Aktiv-Center i Aarhus. Kamp to og tre spilles i weekenden den 13. og 14. marts, siger RFCs dametræner Niels Pedersen, og fortsætter.

”Vi sikrede os andenpladsen i Ligaen, da vi i grundspillets sidste kamp vandt 5-3 over Hvidovre Attack, og sendte det landsholdsspækkede Hvidovrehold ned på tredjepladsen. Det gav os en nemmere modstander i kvartfinalen, og vi slipper for, at møde Frederikshavn Black Hawks talentfulde mandskab mener Niels Pedersen.

Medlemsfremgang.

Vi har desværre haft en nedgang med vores dameafdeling, siger Niels Pedersen. ”Vores tidligere damehold forlod klubben, for at spille i Copenhagen FC. Vi startede op på ny i 2017, og har i denne sæson kun et hold, som spiller i Dame-Ligaen. Vi arbejder på at få spillere nok til, at vi i næste sæson også kan stille med et hold i anden division.

Vi har haft stor medlemsfremgang de seneste sæsoner, så der nu er 16 medlemmer under 25 år og 30 medlemmer over 25 år. Vi har desværre ikke pigemedlemmer nok til, at vi kan stille rene pigehold, men de piger vi har, træner med drengene, hvilket er godt for pigernes udvikling”, vurderer Niels Pedersen, og fortsætter.

Håber på tilgang af pigespillere.

”Vi træner mandag og onsdag i Rødovrehallen eller Rødovre Stadionhal, og jeg håber vi får tilgang af flere piger, så vi også kan stille med pigehold i turneringen”, slutter Niels Pedersen.