Coronavirus – Rødovre Centrum aflyser underholdning

Rødovre Centrum har valgt at aflyse aftenens koncert med Bro på Festpladsen og weekendens øvrige underholdningtilbud, som en konsekvens af regeringens anbefalinger i forbindelse med coronavirussen.

Af Christian Valsted

Rødovre Centrum følger regeringens anbefalinger og lukker ned for al underholdning i centeret.

Tidligere i dag anbefalede statsminister Mette Frederiksen (S), på et pressemøde i Statsministeriet, at udskyde eller aflyse alle arrangementer i Danmark med over 1000 gæster.

I aften skulle den lokale sanger Bro eller være gået på scenen, men den koncert er nu aflyst.

”Rødovre Centrum har, efter Regeringens pressemøde i dag, valgt at følge deres anbefalinger omkring aflysning eller udskydelse af alle større arrangementer for at inddæmme Coronasmitten i Danmark. Det betyder, at vi for en sikkerheds skyld aflyser al underholdningen i dag fredag og i weekenden. Vi arbejder på at udskyde koncerterne med ’Jimilian’ og ’Bro’ til en anden god gang. Dette gælder selvfølgelig også for de to familieshows ’Pinkfong BabyShark’ og ’Star Wars’,” lyder det i en udtalelse fra Rødovre Centrum.