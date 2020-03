Rødovre aflyser borgermøde om byens fremtid

Rødovre aflyser borgermøde på Rødovre Bibliotek om byens fremtid Foto: Arkiv

coronavirus Ambitionerne er store, men er det de rigtige? Det spørgsmål ville Rødovre Kommune rigtig gerne have livsstilsekspert, Anne Glad, til at stille borgerne for at inddrage flere i høringen om Rødovrestrategien og Rødovre bæredygtige fremtid. Nu er mødet aflyst.

Af Christian Valsted

Det skulle have været livsstilseksperten, Anne Glad, der skulle have stået i spidsen for borgermødet om den Rødovrestrategi, der skulle føre byen ind i en mere bæredygtig fremtid med fokus på verdensmålene.

Sent mandag eftermiddag aflyste Rødovre Kommune imidlertid begivenheden efter et krisemøde på rådhuset om Corona-virus.

“Som situationen er lige nu, følger vi retningslinjerne fra sundhedsstyrelsen. Vi aflyser alle arrangementer med mere end 1000 deltagere, men tager også bestik af situationen i forhold til mindre arrangementer,” siger stabschef i Politik og Kommunikation, Michael Trøjborg Thomsen.

Hvad betyder det i praksis?

“Det betyder, at vi løbende vurderer fra arrangement til arrangement ud fra de anbefalinger, vi får fra sundhedsstyrelsen. Derfor har vi også valgt at aflyse borgermødet med Anne Glad,” siger Michael Trøjborg Thomsen.

Ansvar for fremtiden

Borgermødet var ellers en del af høringen af den kommende planstrategi, som ganske enkelt hedder ’Rødovrestrategien’. Strategien tager udgangspunkt i FN’s verdensmål og skal gøre Rødovre endnu mere bæredygtig som lokalsamfund.

”I Rødovre tager vi ansvar for os selv og for hinanden. Vi plejer at sige, at vi står sammen om Rødovre. Men vi skal også tage ansvar for den verden, vi efterlader til de kommende generationer. Derfor bliver bæredygtighed et vigtigt pejlemærke for Rødovre Kommune i de kommende år. Det er en opgave, som vi kun kan løse i fællesskab, og derfor håber jeg, at rigtigt mange borgere vil engagere sig i det,” siger borgmester Erik Nielsen.

Verdensmål og forbrugere

En af hjørnestenene i den nye strategi er, at Rødovre Kommune aktivt skal understøtte FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling. Det var også derfor, de havde hyret Anne Glad ind som trækplaster, da hun i flere år har arbejdet med bæredygtighed i et forbrugerperspektiv.

”Jeg har beskæftiget mig med det som forbrugertendens i en række år, hvor det er gået fra noget meget nichepræget til noget, der er så mainstream, at vi ikke længere kan komme uden om det. Men selvom der er forbrugeranalyser, der viser, at 90 procent af os går op i bæredygtighed på den ene eller den anden måde, så er det faktisk kun hver femte, der lever så bæredygtigt, som vi gerne vil. Måske fordi mange af os ikke helt ved, hvordan vi skal gribe det an. Så der er et enormt potentiale,” siger Anne Glad.

Stadig mulighed for høringssvar

Selvom mødet den 24. marts på Rødovre Bibliotek nu er aflyst, er selve strategien stadigvæk i høring frem til den 31. marts. Kommunen håber, at de mange input, man nu misser på grund af aflysningen, istedet vil blive sendt skriftligt til rådhuset.

