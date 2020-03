RMB råber om hjælp: Køb en spøgelsesbillet

I tirsdags var der ingen indtjening og sådan er det også med det slutspil, som aldrig blev til noget. Foto: Brian Poulsen

Af Peter Fugl Jensen

Fakta Pris: kr. 125 Køber du 8

eller flere

spøgelsesbilletter

bliver du nævnt

på rnn.dk samt i

Rødovre Lokal Nyt

(du skal dog selv

selv henvende dig,

ifølge GPDR)

Rødovre Mighty Bulls havde budgetteret med to slutspilskampe i denne sæson, hvilket må siges at være et konservativt og klogt budget, hvis man bare kigger en måned tilbage. Men COVID-19 har ændret radikalt på det hele, fordi der slet ikke bliver noget slutspil, ligesom også to hjemmekampe i grundspillet blev spillet for lukkede døre.

”Vi vil tjene godt 300.000 kroner på to slutspilskampe og det er det beløb, vi har lagt ind i vores budget og som vi virkelig mangler nu. Vi er ærligt talt godt udfordret og en økonomisk dårlig situation,” siger direktør Bjørn Sørensen. Han fortsætter:

”Det er altså hos os, som hos alle andre ishockeyklubber i Danmark… det kniber økonomisk for at sige det mildt. Vi taber jo en masse penge, når vi ikke spiller slutspil og derfor har vi valgt at prøve det her initiativ med støttebilletter, og vi håber, at det store fællesskab omkring klubben er klar til være med.”

”Det foregår på den måde, at vi sælger billetter til slutspillet, selvom der ikke er en kamp og prisen er 125 kroner til en kamp, som slet ikke spilles. Det er i princippet en donation, men vi må forsøge at gøre noget ellers er der formentlig ikke eliteishockey i Rødovre i næste sæson.”

”Målsætningen er at sælge 2.500 billetter, for det giver godt 300.000 kroner, som vi mangler i budgettet og som vi skal have hjem,” pointerer Bjørn Sørensen.

rnn.dk følger med

Her på rnn.dk vil vi have et ’barometer’, så man kan følge med i, hvor mange støttebilletter, der er solgt og det er vigtigt, antallet mindst når 2.500. Initiativet løber frem til den 17. april.

”Vi har fået idéen fra tysk fodbold, hvor en klub solgte støttebilletter for at redde klubben fra konkurs. De solgte mere end 32.000 billetter og fik udsolgt til en kamp, hvor fansene ikke kunne komme på stadion og minimerende dermed skaderne for klubben, som også var presset økonomisk,” fortæller Bjørn Sørensen.

”Så det er egentlig deres idé, vi tyvstjæler og krydser fingre for, at fans og andre vil bruge 125 kroner på en støttebillet og redde os fra en potentiel lukning,” siger Bjørn Sørensen, der forventer at andre ligaklubber også vil komme med forskellige initiativer for at redde sig igennem en presset økonomi.

Koncert også aflyst

For at gøre ondt værre så har Mighty Bulls initiativ med en koncert med Jokeren og Humleridderne, der skulle have givet indtægter til både RMB og RSIK, også blevet aflyst ligesom RMB har fåret aflyst alle kommende firmahockeyarrangementer resten af sæsonen.

Det har flere fans, tæt på klubben fået øjnene op for har økonomiske konsekvenser, ifølge Bjørn Sørensen.

”Vi har de seneste dage modtaget flere henvendelser fra fans, der har spurgt til, om de kan støtte eller på anden måde gøre noget for at hjælpe i den svære situation, som klubben er kommet ud i grundet myndighedernes i øvrigt forståelige restriktioner omkring arrangementer på grund af COVID-19.”

”Derfor har vi sat et initiativ i gang med håbet om fanstøtte og vi håber, at alle med Rødovre-hjerte, en passion for sporten eller en kærlighed til lokalområdet, vil være med til at støtte op om vores støttebillet.”

”Vi inviterer naturligvis også alle sponsorer til at deltage og købe Støttebilletter. Men vi kommer ikke til at gå ud og bede om ekstrasponsorater, da vores uundværlige og trofaste sponsorer allerede har lagt store beløber og dertil også har betalt kvartfinaletillæg. Herudover er det vigtigt, at initiativerne ikke påvirker næste sæsons sponsorindtægter, hvis vi skubber problemerne foran os, så rammer de senere,” slår Bjørn Sørensen fast.

Støttebilletterne kan købes på Mighty Bulls hjemmeside fra søndag morgen.

Hvis de forskellige initiativer ikke lykkes, så vil alle køb af støttebilletterne blive refunderet.