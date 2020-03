Præster dropper hjemmebesøg: “Hjælper familier online”

Albert på 5 år var en af dem, der deltog i tegnekonkurrencen i går, hvor man skulle tegne Adam og Eva. Ligesom den lokale præst, er vi jævnt begejstrede for resultatet. Du kan også deltage i tegnekonkurrencen og vinde påskeæg hjemmefra. Foto: Red

Coronavirus Når døden og krisen river huden af os, kan det hjælpe med en samtale, der går helt ind til knoglerne. Derfor streamer Rødovres præster live og sidder klar ved telefonen til at reflektere over corona med de voksne og har startet en tegnekonkurrence for børnene.

Af André Bentsen

Selvom Rødovres præster har opgivet at fortsætte muligheden for hjemmebesøg på grund af regeringens anvisninger, tager de stadig behovet for at snakke om liv, sygdom og død alvorligt.

Derfor har Rødovres kirker startet en fælles livestream til borgerne og en tegnekonkurrence, de lokale børn kan kaste sig over hver dag mens de holder sig hjemme.

”Det er så vigtigt, at vi der kan gøre noget, gør det. Lige nu har kirkerne i Rødovre oprettet en fælles facebook-side, hvorfra vi vil sende live-streaming af gudstjenester med mere fra. Jeg har lavet en tegnekonkurrence for børn på Hendriksholm Kirkes facebookside for at bringe noget positivt ind i både børn og voksnes verden i de kommende uger,” siger pastor Anne Vad Gadsbøl.

Vil ikke smitte udsatte

Hun havde egentlig tilbydt at tage rundt og besøge alle, der havde brug for det, men ændrede ligesom de øvrige præster i Rødovre strategi, da regeringen lukkede landet ned i torsdags.

”Vores sorggruppe er lukket ned, og vi ved, at mange sidder bange og isolerede, men vi kan ikke engang besøge dem længere fordi vi vil passe på dem,” siger Anne Vad Gadsbøl og fortsætter:

”Derfor må vi som kirke gå andre veje for at være der for mennesker. Vi er jo vant til netop at være der for dem, der er svage, ensomme, gamle og syge. Det er en ny situation for alle. Jeg kan selv mærke hvordan jeg time for time må ændre min måde at forholde mig til situationen.”

Der er ikke mange i Rødovre, der har bedt om en samtale med præsterne, men Anne forudser, at tallet stiger i de kommende to uger.

”Jeg tror, det er lige som ved sygdom ellers. Først kommer den der boble, hvor man er rystet og forsøger at handle sig ud af situationen. Siden kommer behovet for at reflektere over det, og der er det vigtigt, at vi som præster står klar, for vi er vant til at lytte og tale med menneske i krise. Derfor er vi ude nu med en ny facebook-side for kirkerne i Rødovre, med tegnekonkurrence for børnene og med live-streaming, så folk husker, at vi er der, også når de får brug for os.”

Hver dag er der en ny opgavetegning hos kirkerne. Lørdag kan Rødovres børn eksempelvis tegne Adam og Eva. Tegn en tegning, send den på sms eller mail til Anne, og vær med.

Sms 23 82 22 77 eller mail aga@km.dk

Du kan se kirkens side her:

Du kan se mere om tegnekonkurrencen her:

