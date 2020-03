Pointet vigtigere end indsatsen

I en intens kamp spillede Avarta og B 93 uafjort. Foto: Brian Poulsen / arkiv

fodbold Avarta kom foran i forårets først kamp i 2. division, men endte med et point. Ét utroligt vigtigt et af slagsen for Thomas Westh og hans tropper, der bevarer forspringet ned til B 93. Samtidig tabte de nærmeste forfølgere, FA 2000.

Af Mike Hjulmand

Det var en utrolig vigtig kamp i Espelunden i søndags og det kunne bestemt også ses på fremmødet. En totalt proppet parkeringsplads for Stadion og godt besøgt på Tømrermester Jim Jensens Park med 548 tilskuere, som blev vidne til en kamp, der var præget af vigtigheden.

Frygten for at tabe var for stor, men alligevel, bedømt på chancer, kunne Avarta sagtens have taget alle tre point.

”Jeg er ikke skuffet i dag. Det er første kamp og det er mere fight end poleret spil. B 93) har bolden en del, men modsat har vi en del chancer. Blandt andet super ærgerlig, fordi vi ikke scorer på den chance Jonas Hemmingshøj har, hvor han sætter sig fremragende igennem,” lyder det fra cheftræner Thomas Westh Hansen.

Holdes på afstand

Det var ikke altid lige sprudlende i søndags, men masser af fight på banen og en intensitet, der var tæt på at blive for meget, da en linjedommer fik kastet ting efter sig. Kasteskytset blev leveret fra B 93’s fanafsnit. Men udeholdets fans skal også have ros, da de havde ryddet deres afsnit op efter kampen. Noget, som jeg ikke har set gæstende fans gøre tidligere i Espelunden.

B 93’s Søren Nørgaard blev, i dommerens tillægstid, præsenteret for det andet gule kort på grund af en eftertackling.

”Nu holder vi dem stadig på mellemdistancen, forstået på den måde, at B 93 stadig ikke er spillet helt ud top 6, men vi holder dem på afstand og det er vigtigt for os,” fortæller Westh Hansen.

Nærmeste forfølger, på 7. pladsen, var FA2000, men de tabte overraskende til bundholdet, Skovshoved, med 0-2.

På lørdag klokken 15 spiller Avarta ude mod rækkens nummer 3, Brønshøj, som er sæsonens femtesidste runde.