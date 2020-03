Otte kampe uden sejr

Mighty Bulls havde ikke meget at glæde sig over efter nederlaget på 2-5 mod Aalborg Pirates. Foto: Brian Poulsen

Ishockey I en kamp uden tilskuere, fik Mighty Bulls ikke den bedste optakt til kvartfinaleserien mod Aalborg Pirates, da nordjyderne vandt 2-5, i Rødovre Centrum Arena, i en kamp der blev skæmmet af en lang række udvisninger. De to hold mødes i det første kvartfinaleopgør, fredag den 13. marts, i Bentax Isarena.

Af Flemming Haag

Rødovre Mighty Bulls stillede op til kampen mod Aalborg Pirates, uden Nicklas Carlsen, Kasper Larsen, Jonas Sass, Thomas Olsen, Kim Johansson, Teemu Virtala og Nikolaj Zorko.

Rødovre Mighty Bulls startede med Matt O’Connor i målet, med William Rørth som backup.

RMBs start femmer: Nick Crawford, Marco Illemann, Matthias Asperup, Steffen Klarskov, Marko Virtala

Anden kæde: Lasse Mortensen, Miro Keskitalo, Magnus Carlsen, Andre Pison, Jannik Karvinen

Tredje kæde: Kasper Jensen, Julius Nyqvist, Lasse L. Carlsen, Magnus Galby, Christoffer Frænell

Fjerde kæde: Mads Eller, Frederik Kaels, Maksim Popovic

Klubrekord.

Jannik Karvinen er nu den spiller, der har spillet flest kampe for Rødovre. I perioden fra 2002-2020 har Jannik Karvinen, inden aftenens kamp mod Aalborg Pirates, spillet 671 kampe. Den tidligere rekord havde Michael Schmidt med 669 kampe.

Kamp uden tilskuere.

Stasminister Mette Frederiksen, har opfordret til at aflyse alle arrangementer med over 1000 tilskuere på grund af situationen omkring Corona-virus.

Foreløbig betyder det, at resten af kampene i Metal-Ligaens grundspil, spilles uden tilskuere.

Jysk føring efter første periode.

Der var kun spillet 10 sekunder af første periode, da Aalborgs Julian Jakobsen, fik to minutter for Tripping. Fem minutter senere, måtte Andre Pison en tur i straffeboksen for Holding. Ingen af holdene formåede, scorer i overtal. I tiden 17:50 kom Aalborg Pirates foran på Thomas Spelling scoring, så nordjyderne kunne gå til pause med en 0-1 føring.

Stærk start på anden periode af gæsterne.

Gæsterne lagde hårdt ud i anden periode. Allerede efter 54 sekunder blev det 0-2 på Pierre-Oliver Morins scoring. Fire minutter senere blev det 0-3 på endnu en scoring af Pierre-Oliver Morin. Midt i perioden fik dommerparret travlt, med at sende folk i udvisningsboksen. Matt O’Connor fik ti minutter for Unsportsmanlike Conduct, og i samme tid fik Miro Keskitalo to minutter for Slashing. Et minut senere måtte Steffen Klarskov en tur i boksen for Tripping. Aalborgs Sebastian Bergholt trak to minutter for Interference, i en anden periode, hvor gæsterne havde initiativet og vandt skudstatistikken med 5-16.

Tredje periode skæmmet af mange udvisninger.

RMB fik en skidt start på tredje periode. Et minut inde i perioden, fik Miro Keskitalo to minutter for en knætackling, og i samme tid fik Matthias Asperup 10 minutter for Unsportsmanlike Conduct. I spil 3 mod 5 øgede Aalborgs Julian Jakobsen til 0-4. I samme tid fik Miro Keskitalo ti minutter for Unsportsmanlike Conduct. Et minut senere fik Marko Virtala og Aalborgs Nikolaj Carstensen to minutter for Roughing. Ti sekunder efter, blev der dømt Tripping mod Aalborgs Lasse Bo Knudsen, som i samme tid, fik to minutter for Roughing sammen med Mads Eller. Regnen af udvisninger fortsatte. Aalborgs Kirill Kabanov, Andre Pison og Magnus Carlsen fik en tur i straffeboksen. I tiden 52:35 øgede Aalborgs Anders Krogsgaard til 0-5 i powerplay. Lasse L. Carlsen fik to minutter for Holding, og kampens sidste udvisning trak Aalborgs Mads Falborg Iversen, som fik to minutter for Interference. ”Tyrene” fik reduceret i powerplay da Marko Virtala sendte en pasning fra Matthias Asperup forbi Georg Sørensen i Aalborgs mål. Otte sekunder før slutfløjt, sendte Magnus Carlsen pucken i mål til slutstillingen 2-5, i et opgør der blev skæmmet af en lang række udvisninger.

RMBs næste kamp.

Tirsdag den 10. marts kl. 19:00 mod Frederikshavn White Hawks i Rødovre Centrum Arena.