Opråb fra skraldemand: “Vi vil sikkert hjem til vores børn.”

Hvis du følger tre sikre råd, kan du også være med til at sikre, at skraldemændene kan komme sikkert hjem til deres børn, uden at frygte, at de smitter dem med Corona.

Kommunen har for længst bedt os om det, og sikkert også din mor, hvis du er en af de unge, der fra tid til anden får tjansen med lige at bære affaldet ud; ”Husk nu at bind knude på posen.” Nej, ikke på grund af rotterne, men på grund af Corona.

Af André Bentsen

Sådan hjælper du din renovationsmedarbejder bedst 1. Læg ikke løse ting i skraldespanden

2. Bind knude på din affaldspose

3. Rul skraldespanden helt ud til skellet

Man skal ikke følge i hælene på den lokale skraldemand i mange minutter, før problemet rammer dig lige op i ansigtet. Åbne poser med skrald og løst henlagt affald øverst oppe i de store affaldscontainere, som ellers er skubbet et pænt stykke tæt på vejkanten.

For de lokale renovationsarbejdere, er det dog ikke lugten, men sikkerheden, der får dem til at bede om hjælp.

”Her har vi et eksempel på hvordan affaldet tit og ofte ligger, og med aske på toppen fra brændeovnen eller askebægret,” siger renovationsmedarbejder i Rødovre Kommune, Matthias Pettersson og viser en skraldespand frem. Den er ikke speciel eller unik. Den ligner på mange måder alle andre skraldespande i Rødovre. Og det er et problem, især i en tid, hvor en dødelig virus truer med at lukke vores samfund helt ned, mener de to skraldemænd på vores rute gennem den lille hyggelige forstad.

”Alt det får vi i hovedet, når vi tømmer spandene, så en opfordring til borgerne er at putte alt i poser og meget gerne sætte spandene ud til skellet, så vi undgår smitte fra Covid-19,” fortsætter han midt i sin daglige rute gennem byens små villaveje.

Meget mere affald

På turen mærker ham og hans makker tydeligt den ekstra plads på vejene, men også, at der er mere skrald at hente, fordi flere er hjemme meget mere end normalt.

”Vores dage bliver længere grundet alt det affald, vi skal samle op efter os, og vi skal helt ind til borgeren for at hente spandene,” siger Matthias Pettersson.

”Derved også komme tættere på de folk, som går hjemme, frygten for smitte rammer i særdeleshed min makker, som lige er blevet far til en lille datter, og som hans kone siger, så holder de sig meget isoleret, men de får en mand hjem, som har været alle steder i løbet af en dag,” fortsætter Matthias, der sammen med sin makker er begyndt at bruge håndsprit hele tiden og har skiftet til gummihandsker for at mindske smitterisikoen.