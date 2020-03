Nu kommer broen endelig over Jyllingevej

Endelig kommer den længe ventede bro over Jyllingevej. Foto: Brian Poulsen

Broen kommer Offentlig arrogance! Så kontant kalder Liberal Alliance kommunens kig-væk-finte i sagen om den manglende bro over Jyllingevej og det kaos det har medført på Voldstien. Nu er Hofor endelig gået i gang med arbejdet.

Af André Bentsen

For et år siden forventede Rødovre Kommune, at broen over Jyllingevej langt om længe, med voldsomt mange forsinkelser i bakspejlet, skulle stå klar i sommeren 2019.

Sommeren nærmer sig og antallet af besøgende på redaktionen på Rødovrevej 151, der klager over den manglende handling på området, stiger med antallet af plusgrader.

Sidste måned gjorde flere ugers regn området til en sand slagmark at bevæge sig forbi der, hvor der, ifølge de oprindelige planer, i dag skulle have været både en bro og en flot sti til cykelpendlerne og motionisterne.

”Jeg synes virkelig, det er for dårligt. De har bare ladet stå til dernede i to år. De vil så gerne have, at vi bruger cyklen, men vil ikke gøre det muligt for os,” siger Bent Olsen, der er en af flere læsere, der har henvendt sig til lokalavisen.

Han kan nu håbe på bedring, for Hofor har endelig startet på arbejdet med at grave den store vandledning ned i jorden, der har skabt problemer for den kommende bro.

Mudderpøl

I Liberal Alliance kalder Erik Hansen det for offentlig arrogance, at man ikke har forvaltet processen bedre fra kommunens side.

”Henvendelser til Rødovre Kommune er hver gang blevet mødt med; ’det er ikke os, men nogle andre, som skal opføre broen’,” siger Erik Hansen, der har fået den samme forklaring på forsinkelsen som alle andre; det er en anden offentlig virksomhed, der først skal føre en vandledning over vejen ved broen.

”Utrolig mange benytter dagligt voldstien som transportvej, men hver gang nogen har ’tilladt sig’ at klage over den manglende fremkommelighed, har den eneste reaktion været, at ’firmaet’ satte endnu flere forhindringer, skilte, hegn og lignende op. Disse forhindringer bliver fjernet af brugerne i samme tempo, de bliver opstillet,” forklarer Erik Hansen.

Vores læsere giver ham ret og har de sidste måneder ofte sendt billeder af skilte og afspærringer, der er væltet midt i det, der i februar og starten af marts var en kæmpe mudderpøl.

Men det er måske i virkeligheden den del af problemet, læserne ikke anerkender; at man faktisk ikke må færdes der lige nu.

”Det er altså stadig ikke os, men Naturstyrelsen, der står for det. Det ligner lort dernede og den diskussion har vi haft med dem løbende, men som udgangspunkt er området altså spærret af for borgerne. Det er ikke meningen, man skal bruge det, heller ikke selvom det har været spærret af i grotesk lang tid,” siger Jan Kongebro, der her midt i Coronakrisen har en god nyhed.

”Hofor gik i sidste uge i gang med at arbejde på stedet og i Påsken bliver Jyllingevej spærret af, så det store rør kan komme ned i jorden. Det er en meter og 20 centimeter bredt, så det er noget af en morfar, der skal gøres plads til. På den måde er det jo godt, det sker nu, hvor der ikke er så meget trafik,” siger Jan Kongebro.

Han beklager, at det har været et alt for langt forløb.

”Jeg kan godt forstå, folk er frustreret. Det er ikke os, der vasker hænder, vi kan kun rykke for, at de kommer igang. Og det er de så nu. Snakken om midlertidig reetablering vil jeg ikke gå ind i. Det ville have været at spilde penge,” siger Jan Kongebro, der forventer, at de begynder at etablere broen i forbindelse med sommeren.

”Der er ingen undskyldning mere for at gå igang, når først røret er lagt.”