Lukker biografen og aflyser alle koncerter

Kulturhuset Viften lukker ned for alle arrangementer og filmvisninger frem til og den 29. marts. Foto: Arkiv

lukker ned Kulturhuset Viften lukker ned for alle arrangementer og filmvisninger frem til og den 29. marts.

Af Christian Valsted

Regeringen igangsætte onsdag aften en række meget vidtgående tiltag i forsøget på at bremse smitten med coronavirus.

Et af tiltagene betyder blandt andet, at alle offentlige kunstinstitutioner lukkes ned og at indendørs arrangementer med mere end 100 deltagere frarådes. Det får derfor Viften til at lukke kulturhuset helt ned.

”Viften lukker fra i dag torsdag 12. marts til og med 29. marts og aflyser derfor alle arrangementer og filmvisninger i denne periode. Vi kan ikke besvare alle spørgsmål her og nu. Men sørger for at informere hurtigst muligt,” skriver Viften på kulturhusets facebookside, hvor de samtidig oplyser, at billetter købt til aflyste arrangementer over ticketmaster.dk, automatisk vil blive refunderet i den kommende periode.

En række arrangementer vil blive flyttet med mulighed for refusion af billet hvis datoen ikke passer.

Billetter reserveret til filmvisninger vil blive annulleret og billetter købt til filmvisninger over viften.dk vil automatisk blive refunderet. Billetter købt fysisk i Viftens billetsalg kan blive refunderet, når Viften åbner igen.