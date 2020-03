Lad være med at besøge pårørende på plejehjem Du skal holde dig væk fra byens plejehjem, hvis du kan, opfordrer Rødovres kommende borgmester.

Coronavirus Mange ældre og udsatte frygter måske, at den nye undtagelsestilstand vil gå ud over den hjælp, de plejer at få. "Men alle, der har behov for den nødvendige pleje, vil fortsat få det," lover formand for Social- og Sundhedsudvalget, Britt Jensen (S), der advarer imod unødvendige besøg hos familiemedlemmer på byens plejehjem.

Af André Bentsen