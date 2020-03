Koncertgæster sender Viften til tops

Analyseinstituttet Voxmeter sender Viften ind på en top 10-liste over hotte spillesteder. Billedet er fra en tidligere koncert i Viften med Østkyst Hustlere Foto: Arkiv

viften Analyseinstituttet Voxmeter sender Viften ind på top 10-liste over hotte spillesteder. ”Det er rigtig stort,” siger kulturhusleder.

Af André Bentsen

Man skal spejde rigtig langt efter koncerter og guitarsoloer i det lokale kulturhus i disse uger, men når coronaepidemien på et tidspunkt er fortid, skal der igen nok blive travlhed i baren og trængt foran scenen, når Viften slår dørene op til musik. Viften oplevede nemlig et publikumsmæssigt rekordår i 2019, når det handler om koncertgæster og senest har analyseinstituttet Voxmeter, på baggrund af mere end 13.000 koncertgæsters anmeldelser, placeret Viften på en top 10-liste over hotte spillesteder.

Viften er det eneste spillested på top 10-listen uden for København og det gør kulturhusleder Lau Wulfsberg ekstra stolt.

”Det er fantastisk at vi er med på den liste og vi kan se, at flere og flere vægter Viften og vores musikalske tilbud højere,” siger Lau Wulfsberg, inden han fortæller, at 30.000 koncertgæster sidste år besøgte kulturhuset, hvilket er rekord.

”Det er ingen målsætning i sig selv, at sætte rekorder. Vi har en ambition om, at tilbyde det bedst tænkelige indenfor, hvad der er opnåeligt for os,” siger Viftens daglige leder.

Det lokale og det globale

I de senere år har Viften formået at tiltrække en lang række store internationale jazznavne og amerikanske rapper fra øverste hylde, som blandt andet Xzibit, der besøgte Rødovre for år tilbage. Samtidig har kulturhuset fået en teknisk opgradering, der har gjort lydoplevelsen bedre og det spiller en rolle, mener Lau Wulfsberg. Og det er helt afgørende, for konkurrencen er benhård.

”Det kan vi sagtens mærke. Magtens Korridorer plejede at give koncert i Viften én gang om året, men nu spiller de i stedet i K.B. Hallen, så vi er nødt til hele tiden at udvikle os på den tekniske side,” siger Lau Wulfsberg. Han fortsætter:

”Viften er et intimt spillested, hvor publikum er tæt på scenen og hvor lyden virkelig spiller. Vi forsøger hele tiden at gøre det en tand bedre, men selvom vi naturligvis gerne vil tiltrække publikum udefra, er det mindst ligeså vigtigt, at vi er Rødovres kulturhus,” forklarer Wulfsberg, der med lokale tiltag som en ny lokal filmklub, der er stiftet i samarbejde med en borger, samarbejde med ÆldreSagen om tiltaget ’Jazz og sild’ og senest nytårsballet med ’Rødovre Dansevenner’, hele tiden forsøger at gøre Viften så lokal som muligt.

” Vi skal være Rødovres spillested og kulturhus og vi har et mantra om ikke at sige nej til foreninger og borgere, hvis de har en virkelig god idé til et tiltag, hvor vi ikke har en god grund til at sige nej. Hvorfor skulle vi gøre det,” siger han.