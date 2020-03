Kommunen indfører nødberedskab

coronavirus ”Vi skal hjælpe hinanden og stå sammen,” siger borgmester Erik Nielsen, der oplyser at kommunens nødberedskab er trådt i kraft.

Af Christian Valsted

Statsminister Mette Frederiksen fortalte på et pressemøde onsdag aften, at regeringen igangsætter en række meget vidtgående tiltag i forsøget på at bremse smitten af coronavirus.

Skoler og daginstitutioner lukker fra på mandag og samtidig er alle offentlige ansatte, der ikke varetager en kritisk funktion, sendt hjem med løn.

Efter pressemødet i Statsministeriet onsdag aften, mødtes Rødovre Kommunes beredskabsgruppe på rådhuset for at tage stilling til de lokale problematikker og udfordringer, der følger med skolelukninger og lukkede børnehaver.

”Der er fortsat mange uafklarede spørgsmål og vi afventer lige nu udmeldinger fra KL, men er i gang med at finde ud af, hvordan vi løser udfordringerne bedst muligt,” siger Erik Nielsen, der fortæller, at kommunen blandt andet vil holde flere daginstitutioner åbne.

”Vi vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at have flere institutioner åbne, for borgere der ikke har pasningsmulighed til deres børn, fremfor at samle alle børnene i en stor institution. Derfor vil vi holde flere institutioner åbne og samle børn i mindre grupper,” siger borgmesteren om pasningsmuligheden til til forældre, der arbejdsmæssigt ikke kan få deres børn passet.

Hvilke institutioner der forbliver åbne, de kommende to uger, forventes Rødovre Kommune at melde ud inden længe.

Vi følger sagen…