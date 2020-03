Kom hjem til et nyt fjernsyn

Milo lyd&billede flyttede ind i Rødovre Centrum tilbage i 2018 efter 40 år i butiksarkaden på Valhøjs Allé. På billedet ses indehaver René Milo (th) i forbindelse med indflytningen. Foto: Arkiv

erhverv Milo lyd&billede tænker alternativt i bestræbelserne på at levere god service under coronakrisen.

Af André Bentsen

Selvom Milo lyd&billedes forretning i Rødovre Centrum er midlertidig lukket, som følge af regeringens beslutning om at lukke storcentre for at mindske spredningen af corona-virus, sidder medarbejdere i den familieejede virksomhed stadig klar ved telefonerne til at hjælpe de kunder, der efterspørger knivsparke TV-billeder og god lyd.

Og for at hjælpe kunderne med at få det nye TV op på væggen, og samtidig undgå sprittespredning, tilbyder Milo lyd&billede derfor nu, at man kan vælge at få sit nye TV monteret og installeret, mens man ikke er hjemme.

”Vi forudser, at mange kunder ikke vil få glæde af en stor fladskærm, som en fragtmand blot har læsset af i en papkasse. Derfor tilbyder vi nu at kunder, der køber nyt TV på vores hjemmeside, kan bestille teknikere til at få det installeret og monteret mens de ikke er hjemme,” lyder det fra Carina Milo.

Hvis man alligevel helst vil være hjemme under installationen, respekterer Milos teknikere, at de skal holde to meter afstand, mens installationen foregår.

”Vi benytter håndsprit og engangshandsker ligesom vi benytter vores egen fjernbetjening, hvis det er muligt,” lyder det fra Carina Milo.