Kirkegård beder om tilgivelse

Gartnerne på Grøndalslund Kirkegård håber på forståelse for, at der ikke er så flot som der plejer lige nu, fordi de ikke kan komme til at fjerne ukrudt og gran fra gravene så meget som de plejer. Foto: Arkiv

Coronavirus Der bliver ikke fjernet gammel gran eller klippet hække på Grøndalslund Kirkegård, der beder pårørende om forståelse for, at de lader gravene henfalde på grund af Coronakrisen.

Af André Bentsen

Normalt er der mere liv end død på Grøndalslund Kirkegård, hvor pårørende og naboer ynder at finde ro og tid til at tænke ved at besøge afdøde og gå hyggelige ture.

Kirkegården er blevet kaldt for en af Vestegnens smukkeste og, når det er forår blomstrer de mange buske og træer normalt. Det betyder også, at ukrudtet pibler frem i takt med fuglenes kvidren og gartnerne har travlt for at gøre kirkegården flot.

“Den er den tid på året, hvor vores gartnere har rigtig travlt. Grannet skal af gravstederne, hække skal klippes, nye hække plantes, gravsteder rettes op og laves anlæg, forårsblomster plantes, roser beskæres og meget mere,” lyder det fra kirkegårdsudvalget.

“Men, corona-virusen har sat en stopper for alt aktivitet på kirkegården. Det eneste vi må, er hvis der kommer en jordbegravelse. Alt andet arbejde er stoppet og kan ikke udføres, før vi er på den anden side af krisen,” undskylder kirken.

Borgere, der skal besøge kirkegården må derfor bære over med, at kirkegården langsomt vil se lidt forvokset ud. Gran der stadig ligger på jeres gravsted, hække der ikke er klippet færdig, græs der står langt og pjusket, grene der flyder efter de er faldet ned fra træerne, ukrudt der pibler op på gravsteder og i bede, skraldespandene bliver ikke tømt og visne blomster på gravstederne.

“Når vi igen får lov at arbejde, må vi prioritere arbejdet på en ny måde i en kortere periode. Hav derfor tålmodighed og hav tillid til at vi nok skal få vores kirkegård og gravsteder til at stå smukke igen,” lover gartnerne, der håber at alle vil passe på hinanden i denne svære tid.