Kasper Larsen bruger lommepenge på spøgelsesbilletter

Kasper Larsen opfordrer alle til at købe en spøgelsesbillet. Den 17-årige Might Bulls er selv gået forrest og har købt 10 styks. Foto: Brian Poulsen / arkiv

ishockey Den 17-årige Kasper Larsen har brugt sine lommepenge på at købe spøgelsesbilletter til sit eget hold, som han måske ikke spiller for i den kommende sæson. 76 % er indsamlet i dag tirsdag klokken 12.

Af Peter Fugl Jensen

De har mindst købt 8 billetter Leif M Jensen A-S, kloakservicefirma, 200 styks

Lars Simonsen, S.M.S - Simonsen Multi Service, 40 styks

Jannik Hansen, 20 styks

RexHockey, 20 styks

Fiskeklubben Glenten, 17 styks

Casper Skovsende, 16 styks

Torben Andreasen, 11 styks

Annelise Hansen, 10 styks

Bent Hansen, 10 styks

Bjørn Sørensen, 10 styks

Camilla Rørth, 10 styks

Flemming Bertelsen, 10 styks

Gert Hansen, 10 styks

Henrik Lange, 10 styks

Jørgen Illemann, 10 styks

Kasper Larsen, 10 styks

KFN Finmekanik Aps, 10 styks

Mikael Larsen, 10 styks

Rødovre Bullseye &

Rødovre Tifo, 10 styks

Tore Bagge Friis, 10 styks

Vielsker, 10 styks

Bo Holtemann, 8 styks

Heino Cykler, Roskildevej, 8 styks

Jesper Clausson, 8 styks

Kim Rosenthal, 8 styks

Lentz-Nielsen, 8 styks Pris: kr. 125 Køber du 8

eller flere

spøgelsesbilletter

bliver du nævnt

på rnn.dk samt i

Rødovre Lokal Nyt

(du skal dog selv

selv henvende dig,

ifølge GPDR)

skriv til:

peter@rnn.dk

eller

SMS 2966 6677

Han er et stortalent på kun 17 år, der har viet sit unge liv til sin store passion, ishockey. Derfor har han ingen andre indtægter end den, som han tjener hos Rødovre Mighty Bulls og det er kun lommepenge.

Tirsdag eftermiddag tog den store back, Kasper Larsen, en yderst sympatisk beslutning, da han købte 10 spøgelsesbilletter for at bidrage til at redde sit eget hold i håb om, at der stadig er eliteishockey i Rødovre i næste sæson.

”Ja, man kan roligt sige, at det var mine lommepenge, for jeg tjener kun penge hos Mighty Bulls og der er månedslønnen ikke i nærheden af prisen for 10 billetter,” siger Kasper Larsen og griner, inden han fortsætter:

”Jeg er kun junior og jeg kan ikke forlange at leve af min ishockey, når jeg er midt i en læretid som ishockeyspiller, så det er helt fint. Men Rødovre er barndomsklubben og dem vil jeg altid støtte.

”Derfor har jeg delt støtteindsamlingen på de sociale medier til dem jeg kender og så har jeg selv købt 10 billetter,” siger Kasper Larsen.

Skifter måske til Canada

Stortalentet er uomtvisteligt, når man taler om Kasper Larsen, der voksede enormt som seniorspiller i sidste sæson, indtil en forfærdelig skade til U20-VM smadrede sæsonen. Kasper Larsens milt blev ødelagt og han var alt for tæt på døden, da han lå på et dystert hospital i Kiev.

Men trods skaden har canadisk ishockey ikke overset rødovretalentet.

”Jeg ved ikke, hvor jeg spiller i næste sæson, men spiller jeg i Danmark er det helt sikkert for Rødovre,” slår den 110 kilo tunge back fast.

”Bliver jeg i Rødovre, håber jeg så meget på at få den oplevelse at spille en hel sæson i Metalligaen. Det er altid fedt at spille elitehockey i Danmark, uanset hvor mange år man har været med,” siger Kasper Larsen, der afslutter med:

”Vær rar at hjælpe os – vi sætter kæmpe stor pris på al den støtte, som vi får og vi spillere følger spændt med i indsamlingen.”