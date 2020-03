Jonas Jensen ”Vi har leveret en fin sæson”

Jonas Jensen fortsætter samarbejdet med Jakob Bønnelykke og Nils Greve. Foto: Privat

Af Flemming Haag

Rødovre Lokal Nyt har talt med Rødovre HKs herretræner Jonas Jensen, som evaluerer sæsonen.

Hvordan har du oplevet sæsonen?

Jeg har oplevet sæsonen som ret god, jeg synes som oprykker og i forholdt til, at vi ikke betaler vores spillere noget som helst, så har det været en god sæson. Vi har en målsætning der hedder ”det gode træningsmiljø” det vil sige, at vi ikke træner første- og andet holdet adskilt, vi træner sammen og deler hold på forskellige niveauer, når vi er til træning. Det vil sige, at vi ikke ligesom andre klubber, har et første og andet hold der træner for sig selv, i RH træner vi sammen. Vi vil gerne have, at folk kommer til træning, og alle skal have noget ud af det, og så synes jeg det er ret stærkt, at vi lander der hvor vi gør.

Har I nået jeres sportslige målsætning?

Vores målsætning er i den grad opfyldt, vi slutter midt i rækken og vi vinder de kampe vi skal vinde. Vi er skarpe i de kampe hvor vi skal være skarpe, og så får vi også nogle andre sejre, men vi giver desværre nogle kampe væk hvor vi ikke rigtig er klar, men sådan er det jo i sport, man kan jo ikke ramme niveau hver gang. Men der er et par kampe jeg er ked af at vi har tabt, og så er der nogle jeg er virkelig stolt over at vi har vundet. Vi leverer godt i de to kampe mod oprykkerne SUS Nyborg, der har vi dem nærmest hvor vi vil have dem. Vi taber med henholdsvis to og tre mål, de to kampe er jeg rigtig glad for, selvom vi taber, der spiller vi virkelig op med dem. Sejrene over Næstved og Furesø er nogle stærke kampe, hvor vi præsterer rigtig flot. Det er en meget fin sæson vil har leveret synes jeg, og lidt underligt, at det bare er færdigt nu, og man ikke lige kan mødes og snakke lidt, på grund af COVID-19, det er lidt underligt.

Inden sæsonstarten talte du om udvikling af spillere, er der lykkedes?

Vi har brugt omkring tyve spillere i løbet af sæsonen, som har været med på førsteholdet, det synes jeg er fint. Alle de spillere der har været igennem førsteholdet de har leveret, og vi har så bred en trup nu, at vi på trods af sygdom, på trods af skader og karantæner har over tyve spillere som vi kan benytte til førsteholdet, det er jeg stolt og virkelig glad over. Vi har formået at få herrehåndbolden i Rødovre tilbage på et niveau, hvor vi i gennemsnit er over tyve spillere til træning, det er klart, det smitter af, at vi nu har den brede trup at gøre brug af, så selv om der er nogle der er små skadet, syge eller har karantæne, så er der andre der kan steppe ind. Det har hele tiden været målsætningen, så det er jeg helt vildt stolt af, at have været med til.

Vi har nogle U-19 spillere med til træning om mandagen, og det virker lovende. Der er nogle stærke unge spillere der har et godt niveau, som forhåbentlig har lyst til at fortsætte i Rødovre. Vi vil gøre vores for, at få dem ind i truppen stille og roligt, medens de stadig spiller U-19, så de er klar, og kender drengene til de kommer op og bliver seniorer, det er et delmål i den kommende sæson.

Har du gode forventninger til den kommende sæson?

Det synes jeg, nu skal vi lige have snakket med spillerne om hvad de tænker, og hvordan og hvorledes. Jeg har ikke hørt at der er nogle der har lyst til at prøve noget andet, så har vi den samme trup, og eventuelt med noget tilgang, så jeg er i den grad fortrøstningsfuld til den kommende sæson.

Fortsætter trænerteamet?

Jakob Bønnelykke og Niels Greve fortsætter begge. Jesper Mørk Lorenzen der træner 2. damer i denne sæson, bliver tilknyttet trænerteamet omkring herrerne i den kommende sæson. Drengene vil gerne have en ekstra træner, så der altid er to trænere til træningerne, og det har klubben imødekommet, slutter Jonas Jensen.