Ishockeyens mesterskabstid

RSIKs U15 vandt sjællandsmesterskabet over Herlev. Foto: Privat

ishockey RSIKs U15 blev suveræne sjællandsmestre og er favoritter til DM-titlen om 14 dage. I weekenden spilles der om U13 SM i Hvidovre, mens de ældste, som er 1. division, kæmper i kvartfinalerne.

Af Peter Fugl Jensen

Ishockeyens mesterskaber er i fuld gang i Danmark og for nylig opnåede Rødovres U20 sølv til DM i Frederikshavn, hvor værterne vandt og Odense blev nummer tre.

I weekenden blev sjællandsmesterskabet afgjort, da Rødovre og Herlev mødtes over to finalekampe. Spændingen blev totalt trukket ud af finaleopgøret allerede i den første kamp, som Rødovre vandt 1-9 i Herlev.

I returopgøret, lørdag i Rødovre, vandt værterne med de mere beskedne cifre 7-4, men det ændrede ikke ved en suveræn samlet sejr.

Gentofte og Hvidovre spiller om bronze og der vandt Hvidovre den første kamp, mens den anden kamp spilles onsdag aften i Gentofte. Den samlede vinder af det opgør følger Rødovre og Gentofte til U15 DM, der afvikles i weekenden den 20. til 22. marts i Herlev Skøjtehal.

Fra Jylland deltager de jyske mestre fra Frederikshavn samt Herning og Aalborg. Det bliver et DM, som rnn.dk følger tæt.

U17 DM-kvalifikation

I denne weekend er der også U17 DM-kvalifikation i Vojens, hvor fire hold kæmpe om en DM-plads. Det er Frederikshavn, Herlev, Gentofte og Odense, der spiller alle mod alle, men kun et hold kvalificerer sig til DM, der afvikles den 27.-29. marts i Aalborg, hvor værterne allerede har kvalificeret sig sammen med Rødovre og Herning.

Det bliver altså med i alt fire hold til det endelige DM i Aalborg i en alle-mod-alle turnering.

I den samme weekend afvikles U13 DM i Vojens, hvor otte hold, de fire bedste fra øst og vest, skal kæmpe om DM-medaljerne.

Spændende kvartfinaler

I 1. division er kvartfinalerne i fuld gang, bortset fra et opgør, hvor Gladsaxe har gjort rent bord med tre sejre over Jutland Wikings. Gladsaxe har et stærkt hold med blandt andet de tidligere Mighty Bulls spillere Rasmus Astrup, Anders Schultz og Patrick Flügge i truppen.

Rødovre blev nummer tre på Sjælland og møder jydernes nummer to Aalborg, der begge er unge og talentfulde mandskaber. Det første opgør i Rødovre endte med en jysk 2-3 sejr og så lå det lige til højrebenet, at Aab kunne spille semifinalen hjem i weekendens to kamp i nordjyske hovedstad.

Den første kamp vandt Aab også med 5-3, men på andendagen var Rødovre stærkest, da de vandt 2-5. Dermed venter kamp 4 onsdag aften i Rødovre med kampstart klokken 20:05. Det hold, som først vinder tre kampe i deres indbyrdes opgør, går videre til semifinalerne.

Hvidovre har overrasket stort med to sejre over de jyske vindere af 1. division, Herning. I den første kamp vendte Hvidovre 3-6 til en sejr på 7-6 efter overtid. I Herning vandt Hvidovre med 2-5, mens uldjyderne vandt 4-3 i de to holds tredje opgør.

De to hold mødes igen onsdag aften i Hvidovre med kampstart klokken 19.

Sidste kvartfinale er mellem Gentofte og Vojens, som Gentofte fører 2-1 i kampe. Der er fjerde kamp i Vojens onsdag aften med kampstart klokken 19.30.