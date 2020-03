Inspiration til din næste Road trip

SPONSORERET INDHOLD Efter at være godt igennem den vådeste februar i lang tid, så kan det være fristende at gøre drømmerejsen til virkelighed. Hvis du har brug for inspiration til din næste rejse, så læs med her.

Af SPONSORERET INDHOLD

At rejse er at leve

Det at rejse kan åbne ens horisont imod verden, og give minderige oplevelser fra hele verden. Vi rejser alle sammen, på forskellige måder, til forskellige destinationer, og har måske alle vores helt egne drømme og ønsker for fremtidens rejser. Hvis du har lyst til at rejse på en fri måde, hvor ikke alt behøver at være planlagt på forhånd, og hvor du kan følge dit hjerte på vejen, så kan det være du skal vurdere en bilferie. Hvis du tager bilen med på ferie, så kan du pakke med et telt, og overnatte der hvor det måtte passe, på vejen. Rejsen bliver dermed til undervejs.

Road-trip i USA

Når vi tænker på Road-trip, så er, for mange, den ultimative Road trip oplevelse, Route 66 i USA. Route 66 er en legendarisk vejstrækning, hvor du kører fra Chicago i øst til Santa Monica i vest. Route 66 er en rejse dybt ind i den amerikanske kultur, som den dag i dag, findes i de mange små byer man passerer på turen. Med en lejebil, kan du køre turen i dit eget tempo, og tage de stop som du har lyst til undervejs i det storslåede landskab.

Flere fantastiske Road trips

Du kan også finde spektakulære Road trips i Europa, en af dem er at tage lejebilen på en køretur igennem Furka Passet i Schweitz. Vejen går igennem Alperne, og er blandt andet, kendt fra James Bond filmen Gold Finger. Et andet godt bud på en Road trip i Europa er at cruise i udlejebilen langst Amalfikysten, i Italien.

Her kan du nyde arkitektur og malerisk natur, mens du spiser store mængder lækker italiensk is. Hvis du ønsker et besøg i malerisk natur, men ikke har lyst til at rejse så langt væk, er Norges natur en oplagt mulighed. I Norge er det mange muligheder for at leje en bil, og køre igennem smukke fjeldlandskaber, langs dybe fjorde. Hardangerfjorden er et godt sted å starte en Road trip i Norge, hvor du kan køre langs fjorden, og stoppe for at stå på ski på en Isbræ. Trollstigen er et andet godt bud, på Road trip i norsk natur.

Uanset hvad slags ferie som er din drømmeferie, er det vel væd at overveje mulighederne for at leje en bil, på sin rejse. Det giver en kærkommen frihed, hvor du kan få naturoplevelserne helt tæt på. Hvis du har telt med, kan du måske være så heldig at sove under stjernehimmelen, i et nyt land.