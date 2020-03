Ida Bøje Gerdes ” Dejligt at få banket nogle mål ind”

Ida Bøjes Gerdes spillede en stor kamp mod Bjerringbro FH. Foto: Brian Poulsen

Håndbold To point i dag mod Bjerringbro havde været vigtige, og jeg synes egentlig, at vi fortjente dem, siger Ida Bøje Gerdes.

Af Flemming Haag

Lokal Nyt talte med Ida Bøje Gerdes efter kampen mod Bjerringbro FH.

Hvordan oplevede du kampen mod Bjerringbro?

Jeg synes det er en kamp med mange op og nedture. Vi kommer rigtig godt fra start, men så smider vi det lidt væk forsvarsmæssigt, for vi er lidt presse på, at de er fysisk stærke. Det ender med en uafgjort, men jeg synes, at vi har chancen for at vinde.

Du spiller en stor kamp, og scorer otte mål.

Jeg tæller ikke mine scoringer i løbet af kampen, men det var dejligt at få banket nogle mål ind, og rart at ramme niveauet, men otte mål, det var desværre ikke nok.

I skal møde Vendsyssel i næste kamp, hvordan ser du mulighederne i den kamp?

Jeg tror det bliver en svær kamp, men jeg håber på, at vi kan komme op og overraske. Der er ikke nogle tilskuer til kampen, så kan vi måske ramme dem lidt på, at de ikke er 100% klar og ser os som en walkover. Så kan vi måske overraske, men det er klart, det er en svær udebane og en lang tur til Vendsyssel.

Tre kampe tilbage, hvordan ser du muligheden for at blive i 1. division?

Jeg tror at vi har en rigtig god mulighed mod Ringsted, og håber på det bedste. Vi viste i sidste kamp, at vi kan spille lige op med dem, hvor vi taber med en, og havde en god chance for at vinde, så jeg tro at vi tager den næste gang. Men det er klart, at to point i dag mod Bjerringbro havde været vigtige, og jeg synes egentlig, at vi fortjente dem, slutter Ida Bøje Gerdes.