Hwarang næstbedst

Hwarang Rødovres medaljetagere til Dutch Open i Eindhoven. Foto: Privat

taekwondo Til Dutch Open i taekwondo blev Hwarang Taekwondo Klub Rødovre den næstbedst placerede klub af juniordrenge deltagerne.

Af Peter Fugl Jensen

Det var et stort hold, som Hwarang sendte til den internationale turnering Dutch Open i Eindhoven.

Især hos juniorerne gjorde rødovreklubben det stærk.

”August Storm vandt sin første kamp over en australier, der blev sendt ’Down Under’ ved at kampen blev stoppet før tid, fordi August førte med mere end 20 point,” fortæller Lars Hyttel, der fortsætter om August:

”I den anden kamp ventede en stærk franskmand, men August viste fantastisk niveau og besejrede franskmanden efter en tæt kamp. Semifinalen blev desværre endestationen, da modstanderen var den danske europamester som kadet. Kampen blev, som forventet, en hård fysisk kamp.”

I junior -55 kg viste Hwarang Rødovre total dominans ved David Liu og Ricki Farnes.

”Efter begge kæmpere havde kæmpet sig bravt hele vejen til finalen, da de begge vandt fire kampe, havde vi nu have en ren rødovrefinale, som bar tydelig præg af, at de to kender hinanden rigtig godt og derfor var de begge meget afventende. David kunne, efter tre omgange, stolt modtage guld efter en sejr på 6-4 over klubkammerat Ricki,” siger Lars Hyttel.

”Vi er som klub stolt over vores udøvere, som virkelig præsterede på højeste niveau. Med de flotte juniormedaljer blev vi andenbedst placerede klub på juniordrenge siden, som vi er meget stolt over,” siger formand Tarik Settta.

Hyttel vandt en kamp

Af seniorer var tre Hwarang-kæmpere i kamp.

”En brandvarm Shantelle Mendoza kom længst. Hun viste igen, at hun kan blande sig med de bedste i verden, da hun vandt sin første kamp over en peruvianer, i den næste kamp ventede en stærk russer, som også måtte se sig besejret af Shantelle, der var klar til finalen. Her mødte hun endnu en russer, som desværre løb med sejren, men en fantastisk indsats af Shantelle,” mener Lars Hyttel, der fortsætter om sønnen Tobias:

”Tobias mødte i første kamp en spanier, som forventet blev en hård kamp, men Tobias viste gode takter og vandt. I den anden kamp skulle han møde den samme russer, som Tobias besejrede i kvartfinalen til U21 EM, men denne gang var det desværre russeren, der trak det længste strå og Tobias tabte efter en tæt kamp.”

Mariam Mahnu tabte sin første kamp.

Af de yngste, kadet-klassen, opnåede Bradley en bronzemedalje, efter et nederlag til en russer i semifinalen.

”Bradley har virkelig lært at de to forrige stævner og kæmpede sin chance, men desværre blev det til et nederlag,” siger Lars Hyttel.