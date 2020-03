Håndværkere fra Rødovre vil bygge Coronahospital gratis

Listech her fra Rødovre er et af de fem firmaer, der nu tilbyder at bygge et nyt gratis hospital til Coronasmittede

Coronavius Mindst 20 lokale håndværkere med samfundssind tilbyder nu på grund af situationens alvor på kun 14 dage at bygge et Coronahospital, der skal give 50 ekstra sengepladser.

Af André Bentsen

Hjælp os med at hjælpe sundhedsvæsnet! Sådan lyder opfordringen lørdag morgen fra fem lokale håndværkerfirmaer. De ønsker inderligt at gøre en forskel i denne for vort land så uholdbare situation.

Derfor tilbyder de på et sted mellem 10 og 14 dage at opføre et helt nyt minihospital kun til Coronasmittede.

Og det skal ikke koste den danske stat andet end materialerne og driften.

“Vi er nødt til at tage epidemien seriøst. Tyskland er ved at bygge et Coronahospital til 1000 patienter, som står klar på 3-4 uger. Tal fra resten af verden viser, at antal smittede risikerer at blive høj og at der derfor vil være brug for mange hospitalssenge. Jeg er sikker på beredskabet i Danmark er godt, men er vi 100 procent sikre på, at det ikke bliver overbelastet? Kan vores hospitaler håndtere det potentielt store antal patienter der kan komme? Tør vi tage den chance? – Vi tør ikke,” siger Alex Lisbjerg fra Rødovre.

Han har derfor samlet en gruppe håndværkere indenfor alle fag, der til sammen har 25 frivillige, der gerne vil opføre et nyt mini-Coronahospital.

“Vi er et yderst professionelt og effektivt team fra 5 forskellige virksomheder med hvert vores speciale. – Vi er eksperter i renoveringsopgaver og har et virkeligt godt internt samarbejde,” siger Alex Lisbjerg.

Han synes ikke, man skal vente på unødvendigt bureakrati i den givne situation.

“Staten og det offentlige er underlagt Udbudsloven, hvilket betyder at større opgaver på grund af prisen, skal i udbud. Det er der ikke tid til! Vi vil derfor gerne tilbyde vores hjælp til at opføre et Corona sygehus på frivilligt basis, som vil kunne aflaste vores nuværende hospitaler. Det vil sige, vi stiller alle faggrupper til rådighed, herunder vores servicebiler, værktøj samt vores kvalitetsbevidste mandskab til rådighed uden omkostninger for det offentlige,” understreger sammenslutningen af håndværkere.

Deres eneste krav er, at regeringen finder en tom bygning, så kan de på under to uger etablere 50 sengepladser. “Naturligvis med rengøringsvenlige vægge, gulve og lofter, VVS samt el-installationer efter foreskrifterne. Med lidt ekstra ressourcer kan vi også få etableret ilt til hver sengeplads. Vi forventer, at vi kan opføre i gennemsnit 5 sengepladser om dagen. – Vi kan starte med det samme,” understreger de.

Kun betale materialer

Forslaget går ud på, at det offentlige dækker udgifter til bygningsmaterialer og inventar, og at håndværkerne så står for resten.

“Der er 11.000 nye tilfælde kun i USA og Italien idag. Og kun bekræftede tilfælde. Corona er kun lige akkurat begyndt og der dør over 1000 mennesker om dagen,” siger Janus Kohl, der selv er i risikogruppen, men også driver virksomheden Kohl & Co, der styrer mange af håndværkernes hovedentrepriser.

“Vi tror at der bliver brug for alle de sengepladser der er mulige at skaffe,” tilføjer han

Opdateres:

Rødovre Lokal Nyt har spurgt ind i både Region Hovedstaden og Regeringen til idéen. Hvis de kommer med kommentarer, opdateres historien løbende.