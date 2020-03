Griner sig til bedre integration

Ghaith Kashkul gik hudløst ærligt til sagen, da han gjorde grin med forskellene mellem danskere og nydanskere i et foredrag om integration for unge. Foto: Red.

STAND UP FOR YOUR RIGHTS Kan man bryde barrierer med komik? Det forsøgte foredragsholder og stand-up komiker Ghaith Kashkul sig i hvert fald med, da han diskuterede danskhed og integration med elever på Ungecenteret 2610.

Af André Bentsen & Amanda Lee Edelstein

Integrationsrådet i Rødovre stod den 27. februar i spidsen for et arrangement på Ungecenteret 2610, der var en blanding mellem et stand-up show og et foredrag med stand-up komiker og foredragsholder Ghaith Kashkul i hovedrollen. Ud over at være en del af ’Danskhed med to øjne’-projektet, der er startet i samarbejde med Undervisningsministeriet og CFU Kbh, er Ghaith Kashkul også uddannet religions- og dansklærer.

Besøget på Ungecenteret skulle skabe dialog med eleverne og det må man sige, at der kom.

Det handlede nemlig ikke om at være enten eller, men både og for Ghaith Kashkul, samt at give eleverne mulighed for at reflektere over samfundsmæssige problematikker i det danske samfund og verden generelt samt reflektere over deres egen identitet, værdier og kultur.

Humor først – så debat

Ghaith Kashkul gjorde det klart fra start, at han ønskede at nedbryde nogle barrierere ved først at lægge ud med en omgang stand-up, der gik en smule over grænsen.

En smule var måske så meget sagt, da især de tosprogede i selskabet fik en ordentlig omgang figner med i den moralske kurv og at han selv sagde, at han var den værste slags, da han både var indvandrer og jyde.

”Det er ekstremt vigtigt, vi kan grine. Det er sjovt at rykke grænser mine damer og herrer. Vi skal teste jer,” pointerede Ghaith Kashkul, der kastede om sig med ord som ’perker’, ’perkerdansker’, ’racisme’, ’hvid’ og jokes om forskellige kulturer, både i Danmark og i Mellemøsten. Særligt sjovt blev det, da en gruppe drenge sagde, de kom fra Palæstina, hvortil han sagde, han var glad for, at der også var jøder med til foredraget.

Meningen med at lægge ud med jokes og humor, frem for en debat, var at få formidlet dansk kultur og kulturforskelle.

Og det var netop derfor, Integrationsrådet gik ind i arrangementet.

“Humor skaber mere sammenhold og virker som en medicin uden bivirkninger,” siger formand for Integrationsrådet i Rødovre, Lally H. Parwana.

“Integrationsrådet prøver at gøre tingene anderledes for at opnå gode resultater, eksempelvis ved at unge skal se på mangfoldighed lidt mere positivt og grine mere med kammeraterne med anden baggrund i hverdagen. Vi har også vores mangfoldighedsfestival, hvor der er mere fest og udveksling af kulturer, men dette arrangement er mere fagligt, fordi det er meget mere målrettet. Samtidig også lidt festlig,” tilføjer hun.

En del af løsningen

I begyndelsen af foredragsdelen spurgte en af eleverne Ghaith Kashkul, hvorfor han havde valgt at blive stand-up komiker. Til det havde arrangementets hovedperson en helt klar udmelding

”Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Når man ser en masse fucked up ting, så skal man finde en måde at komme ud med det på. Jeg har altid fået at vide, jeg bare var perker og aldrig ville blive til noget andet end at køre taxa.”

“Når man kommer fra den mentalitet, så kan man tage to valg. Jeg kunne have taget en pistol og bare sagt ’fuck jer’, men så var jeg blevet en del af problemet og ikke en del af løsningen.”