Gør klar til at indsætte ekstrapersonale

Rødovres sundhedspersonale skal nok forberede sig på at hjælpe til inden for andre fagområder end normalt, men lige nu, er situationen stadig under kontrol.

Coronavirus Selvom Rødovres vigtigste fokus lige nu er på at få brudt smittekæderne, forbereder kommunen samtidig personale fra andre områder på, at de kan blive sat ind, hvor det er nødvendigt.

Af André Bentsen

I flere af nabokommunerne er man for længst gået i gang med at rekruttere nyt personale ind til sundhedssektoren.

”Baggrunden er den fortsatte udbredelse af COVID-19. Vi får derfor brug for din hjælp til at løfte i flok, hvor der er behov for det. Det er særligt på ældreområdet, Hvidovre Kommune forventer at komme til at mangle medarbejdere,” skriver nabokommunen i et jobopslag.

De efterlyser personer med en sundhedsfaglig uddannelse, der kan træde til med kort varsel, men der er Rødovre Kommune ikke nået til endnu.

Bryd smittekæden

Indtil videre arbejdes der på, at gøre klar til at kunne sætte personale fra andre områder i kommunen ind, hvis det skulle blive nødvendigt,” siger Annie Arnoldsen Pedersen (D), der lige om lidt skal stå i spidsen for sundhedsområdet i Rødovre, som hun overtager efter Britt Jensen, der skal være borgmester.

Rødovre Kommune fastholder, at den største hjælp du kan give, fortsat er, at man holder afstand.

”Det vil sige, at man tænker over, hvor ofte det er nødvendigt at gå ud og købe ind blandt andet. At få brudt smittekæderne er den største hjælp,” understreger Annie Arnoldsen Pedersen.

Hun forklarer, at forvaltningen tidligt under krisen var ude og oplære sygeplejersker, som i dag er ansat i andre funktioner i kommunen.

”De første er allerede nu klar til at træde til,” siger hun og fortsætter:

”Derudover er planlægningen i fuld gang i dialog med de faglige organisationer med at kortlægge, hvilke opgaver, øvrige personalegrupper kan tage sig af, samt hvilken oplæring det kræver. Man har desuden elever og studerende i beredskab.”

Mulighed for hjælp udefra

Det er Rødovre Kommunes vurdering, at man inden for kommunegrænsen allerede har de hænder, vi som by har behov for, hvis vi skal komme gennem krisen.

”Skulle det vise sig ikke at være tilstrækkeligt, kan vi koble os på regionens jobbank,” påpeger Annie Arnoldsen Pedersen.