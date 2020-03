Forventer byggeboom over de næste 25 år

Ny analyse viser, at boligbehovet i Rødovre vil vokse med mere end 20 procent frem mod 2045. Foto: Arkiv

byggeri Ny analyse viser, at boligbehovet i Rødovre vil vokse med mere end 20 procent frem mod 2045.

Af André Bentsen

Rødovre Kommune har i de senere år oplevet en stor befolkningstilvækst og ifølge en ny analyse fra Spar Nord, er der intet der tyder på at den udvikling vil stoppe frem mod 2045. Der vil nemlig fortsat være rig mulighed for at investere i nye boligprojekter de næste 25 år og ifølge analysen, der blandt andet tager udgangspunkt i den seneste befolkningsfremskrivning fra Danmarks Statistik, er Rødovre på top-5 listen over kommuner med den største procentuelle stigning i boligbehovet frem mod 2045.

Helt præcist forventes det, at boligbehovet i Rødovre vil vokse med 20,6 procent i de kommende 25 år svarende til knap 4.000 boliger.

Pendlerafstand til hovedstaden

Ikke overraskende er det Københavns Kommune, som skal vokse mest målt på antallet af boliger frem mod 2045, men forstadskommunerne, som Rødovre, vil også opleve et stort behov for nye boliger.

”Vi kommer generelt til at se en stor befolkningstilvækst i de byer, der ligger i pendlerafstand til landets større byer. Det hænger blandt andet sammen med, at boligpriserne i de største byer efterhånden er så høje, at den gennemsnitlige danskers indkomst ikke rækker til ret mange kvadratmeter. Mange job vil dog forsat centreres i de store byer, og derfor vælger flere at flytte til forstadskommunerne, hvor kvadratmeterpriserne er betydeligt lavere,” udtaler cheføkonom i Spar Nord, Jens Nyholm.

Top-10 over kommuner med den største procentuelle stigning i boligbehovet fra 2019-2045:

Kommuner: Ændring boligbehovet i procent Øget boligbehov (antal boliger) Skanderborg 24,00 6361 København 21,08 67349 Horsens 20,83 9054 Solrød 20,75 1978 Rødovre 20,61 3947 Aarhus 19,42 33053 Allerød 18,72 2001 Vallensbæk 18,18 1233 Furesø 17,65 3092 Silkeborg 15,51 6709

Kilde: Spar Nord