Rødovre Kommune forsikrer, at man holder ekstra øje med presset på især de ansatte i udsatte funktioner, som eksempelvis hjemmeplejen, her under Coronakrisen. Foto: Arkiv

Coronavirus Hver dag klokken 19 stiller danskerne deres vinglas i vindueskarmen og går ud på altanerne for at klappe af alle dem, der er blevet hjemme for at passe på alle dem, der knokler for de smittede. "Men de fortjener mere end klapsalver," lyder det fra Enhedslisten Rødovre, der er bekymret for de ansatte i plejesektoren, socialpsykiatrien og på bosteder.

Af André Bentsen

“Der er ikke mange erhverv, hvor man hver dag sætter livet på spil for så lille en løn. De fortjener mere end klapsalver.”

Så kort kunne det egentlig siges, hvis det stod til Enhedslistens Marianne Christensen, når snakken falder på alle dem, der holder landet kørende, mens vi andre forsøger at arbejde hjemmefra.

Som en del af kommunalbestyrelsen med kendskab til livet i plejesektoren har hun forhørt sig både officielt, men også direkte hos hjælperne, om de ansatte kan følge med. Er der kapacitetsproblemer? Hvordan ser det ud med værnemidler? Hvordan er situationen på bostederne og resten af socialpsykiatrien. Kan de følge med?

Spørgsmålene er mange, mener Enhedslisten.

“Jeg har forhørt mig både hos embedsværket og hos ansatte i plejen, men det lyder samstemmende, at indtil videre går det uden de større problemer. Jeg forstod på nogle af de ansatte, at de var urolige over at de ikke kunne blive testet, men det er vist et problem der er ved at blive løst, og i øvrigt ligger det jo også uden for de kommunale kompetencer,” siger Marianne Christensen.

Fingeren på pulsen

I et skriftligt svar, forsikrer rådhuset, at der lige nu er godt styr på situationen, men at man følger udviklingen tæt.

“Det jeg tænker omkring deres svar, er at det indtil videre sikkert er rigtigt nok, at det går ok. Jeg tror kommunen gør hvad de kan i denne situation. Men grunden til, at jeg også spørger hos ansatte i plejen og ligeledes hos deres tillidskvinde, er at de jo har fingeren bedre på pulsen end forvaltningen har,” siger Marianne Christensen og tilføjer:

“Mit hjerte banker for de ansattes ve og vel og lige nu står de i en situation der hurtigt kan udvikle sig fra slem til værre. Det vil jeg naturligvis holde øje med, selvom jeg også har tillid til kommunen. Der er ikke mange erhverv, hvor man hver dag sætter livet på spil for så lille en løn. De fortjener mere end klapsalver.”