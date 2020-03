Forstander: Dorthe Mariehjemmet er ikke lukningstruet

Der er igen sorte tal på bundlinjen på Dorthe Mariehjemmet, der er i gang med en økonomisk genopretningsplan efter to regnskabsår med millionunderskud. Foto: Red.

pleje Den økonomiske genopretningsplan for plejehjemmet Dorthe Mariehjemmet kører efter planen. "Medarbejderne skal ikke frygte for deres job, ligesom beboerne og pårørende ikke skal frygte for ringere pleje," siger forstander Henrik Nord.

Af Christian Valsted

Der er ingen grund til bekymring,” understreger forstander på Dorthe Mariehjemmet, Henrik Nord, efter sidste uges historie om plejehjemmets regnskaber for 2017 og 2018, der viser et samlet underskud på 4,1 millioner kroner.

Plejehjemmet er i gang med en økonomisk handleplan, der skal vende udviklingen og igen skabe et regnskab i balance.

”Vi har vendt hver en femøre for at få økonomien til at hænge sammen og det er en krævende proces, der stiller store krav til både medarbejdere og ledelse,” siger Henrik Nord, der fortæller, at million-underskuddet blandt andet skyldes en overbelægning i antallet af ansatte i forhold til plejehjemmets beboere.

En tommelfingerregel siger, at der skal være ligeså mange årsværk ansat, som der er beboere. I en længere periode har der dog på Dorthe Mariehjemmet været ansat, hvad der svarer til 100 årsværk til stedets 90 beboere.

Ikke flere fyringer

Dorthe Mariehjemmet afskedigede derfor flere medarbejdere i efteråret, men forstander Henrik Nord forsikrer, at der ikke kommer flere fyringer.

”Vi er i gang med en version 2.0 af Dorthe Mariehjemmet. Vi arbejder i ledelsen målrettet på, at underskud er noget, der hører fortiden til,” siger Henrik Nord. Han fortsætter:

”Vores økonomiske genopretningsplan kører efter planen og økonomien ser fornuftig ud. Derfor er der ingen, som skal frygte, at Dorthe Mariehjemmet skal lukke. Vi kommer til at være færre medarbejdere i huset fremover og der vil derfor være ting, vi kommer til at gøre anderledes og der vil være ting, vi bliver nødt til at vælge fra. Det kan vi kun, fordi vi har så mange dygtige og dedikerede medarbejdere, som knokler døgnet rundt for at beboerne får en god og værdig pleje,” siger forstander Henrik Nord.

Plejehjemmet vil i løbet af foråret invitere alle husets pårørende til et møde, hvor ledelsen blandt andet vil orientere og drøfte, hvordan plejehjemmet bedst muligt vil yde pleje og omsorg under de givne rammer.