Fornem pris til Orient Fodbold

Kate Mounaix og René Hein fra Orient Fodbold modtog Børneprisen 2019. Foto: Privat

fodbold Orient Fodbold vandt Fodboldstudier.dk's Børnepris 2019.

Af Peter Fugl Jensen

Orient Fodbold var repræsenteret af Kate Mounaix og René Hein fra ungdomsudvalget under Orient Fodbold, da formand Micki Strømlund var på ferie.

“Vores fodboldformand Micki Strømlund har lagt en strategi, at vi skal være den bedste børneklub i Rødovre. Det må vi sige, vi er blevet,” sagde René Hein, mens Kate Mounaix remsede klubbens mange aktiviteter op, som har dannet baggrund for prisen og et stigende medlemstal i Orient Fodbold.

”Først og fremmest har vi en masse frivillige trænere og ledere, der gør et kæmpe stykke arbejde. Men vi har også en masse arrangementer som en børnehaveturnering, en Carlos diskofest for alle børnene fra de helt yngste til de ældste af de unge, en udlandstur fra U10 til U19 og en ’Kongelejr’ fra U6 til U10, vi holder to stævner, men generelt er sociale arrangementer vigtigt for vores klub.”

”Vi gør jo en masse for børnene, fordi det er fundamentet til vores seniorafdeling,” siger Kate Mounaix.

Hvis man undrer sig over, hvorfor diskofesten hedder Carlos, så skyldes det, at det er navnet på klubbens maskot.

En hyldest til passionen

“Det var en fantastisk oplevelse at holde den første udgave af FodboldPrisen. Prisen handler om at hylde dem der i og omkring fodbolden af ren kærlighed og passion, og ikke om hvem der har vundet flest kampe eller rykket op flest gange. Prisen hylder fundamentet i dansk fodbold og det er alle vinderne rigtigt gode eksempler på,” sagde Søren Uhd Pedersen, som er stifter af organisationen, Fodboldstudier.dk.

Søren Uhd Pedersen på scenen under fodboldstudier.dks prisoverrækkelse.

Der blev afgivet mere end 30.000 stemmer i afstemningsperioden i januar og februar i 10 kategorier, hvor Orient Fodbold altså vandt i kategorien ’Børnepris 2019’.

De øvrige priser er:

Klub prisen FC Sunshine

Grøn prisen Den Blå Skov

Fan prisen Husum Support

Spiller prisen Torben Pedersen fra Tved Boldklub

Træner prisen KoldingQ´s Oliver Lundgaard

Gruppe prisen Nørager/Rørbæk IF

Social prisen Helsingør IF

Web prisen B 1913

Frivillig prisen Maria Larsen, Ensted IF