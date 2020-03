Forældre på dybt vand i Vestbad

Det kan være fristende at tage sin telefon frem, når man alligevel bare sidder og venter på, at junior er færdig med sin svømmetræning, men det må man ikke, understreger Vestbad, der må bede mange forældre om at gå ind i caféen med deres mobiler. Foto: Brian Poulsen

MOBILFRI SVØMNING: I København oplever brugere af svømmehallerne stigende problemer med brugen af mobiltelefoner. I Vestbad har den daglige leder en uventet opfordring: Forældre, læg nu den mobil væk. Det er nemlig voksne, der skaber problemet.

Af Amanda Lee Edelstein og André Bentsen

Det er ikke uovervejede unge, som hiver mobilen frem i tide og utide i omklædningsrummet, der skaber de største bølger i svømmehallen Vestbad.

Faktisk oplever den lokale svømmehal flest problemer med forældre.

Ikke kun fordi de gerne vil tage billeder af deres legende børn, men fordi de slet og ret sidder og keder sig og derfor har mobilen fremme.

Noget, der kan gøre det svært at håndhæve reglerne og beskytte børn mod fotografering fra fremmed hånd.

Vestbads daglige leder, Ulrik Olsen, understreger, at man endnu ikke har haft voldsomme sager, men erkender, at det er en udfordring.

“Man må ikke tage sin telefon med ind i svømmehallen. Vi har oplevet flere gange, at folk skal ind og se deres børn svømme og så sidder med deres telefoner fremme,” siger Ulrik Olsen, der ikke har modtaget nogle direkte klager over situationen.

Måske fordi livreddere og andre ansatte er instrueret i at gå i dialog med personer, der har en mobiltelefon fremme på de forbudte områder.

“Det har en positiv effekt og der er klart færre, der gør det, efter de har fået at vide, at de ikke må,” siger Ulrik Olsen og fortsætter:

“Vi ser faktisk, at folk har en bog med eller lader være med at sidde med deres mobiltelefon, så dialogen virker.”

Bliver smidt ud

Reglerne er faktisk sådan i Vestbad, at hvis man bliver set med en mobiltelefon fremme, skal man gå ud og sætte sig i caféen.

“Hvis folk ikke vil efterleve vores regelsæt, så må vi bede dem benytte en anden svømmehal, men det er ikke sket endnu,” understreger Ulrik Olsen.

Han er personligt imod, at der hænger forbudt-skilte op over det hele, men har alligevel set sig nødsaget til at have synlige skilte med overstregede mobiltelefoner hængende på strategiske steder.

“Når man er i svømmehallen, handler det om at være nærværende og derfor er mobiltelefoner en utrolig dårlig idé, også selvom man ikke bruger dem til at tage billeder med,” siger Ulrik Olsen.

Forældre kommenterer selv mobiltelfoner

I den lokale svømmeklub Vest Brøndby afviser Annelise Andersen, at det er trænernes opgave at være ekstra opmærksomme på forældre, der nægter at overholde reglerne, men de har registreret, at mange forældre sidder med dem fremme.

“Politiken er, at telefonen skal væk. Trænerne skal have øjne på børnene i vandet og har selv kun telefon fremme, når de krydser af, hvem der er mødt frem til træning,” siger Annelise Andersen, der afslører, at flere forældre omvendt har kommenteret på, hvorfor trænerne har mobiltelefoner fremme.