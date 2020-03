Den tidligere formand for Rødovre Erhvervsforening, Leif Jensen, fylder 80 år på lørdag den 6. marts. Foto: Privat

80 år Den tidligere formand for Rødovre Handels- og Erhvervsforening, Leif Jensen, fylder 80 år på lørdag den 7. marts.

Af Peter Fugl Jensen

Ja, jeg er født før krigen og dronningen,” ynder Leif Jensen at fortælle sine omgivelser, ifølge sønnen Henrik Jensen, der har været behjælpelig med at finde fakta og citater om sin far, der fylder 80 år på lørdag. Denne artikel er nemlig en overraskelse og Leif ved ikke, at vi hylder ham i avisen, men det har den lunefulde erhvervsmand fortjent, fordi han i mere end et årti har varetaget tjansen som formand for Rødovre Handels- og Erhvervsforening. Et formandshverv, som han overtog fra Torben Maxø og videregav til Per Ekdahl Welcher fra JP Auto & Teknik ApS. Leif er født i Frederikssund, var i lære som elektriker i Frederiksværk og læste til el-installatør i Helsingør og fik sit første job som overmontør i Nykøbing Falster, men så trak Rødovre i nordsjællænderen, der blev ansat til at være med til færdiggørelsen af Rødovre Centrum.

Rødovre fra 1966

I 1966 flyttede Leif og livsledsageren Birgit til Rødovre, hvor de flyttede ind i deres spritnye hus på Torsøvej, hvor de stadig bor.

”Det er ikke småting, der er blevet ‘konstrueret’ hjemme i garagen, hvor der var gang i alle slags værktøj,” fortæller Henrik, hvilket ikke er så mærkeligt, for Leif Jensen startede sin virksomhed i 1970 i garagen på Torsøvej, da Henrik var ét år og lillebror Flemming kom til verden i 1973.

Først i 1976 flyttede virksomheden til Slotsherrensvej 231, hvorfra tingene langsomt voksede i den rigtige retning. I 1998 fusionerede Leif Jensen med Vejborg, deraf nutidens navn Leif Jensen & Vejborg A/S Aut. elinstallatør.

Leif Jensen har altid været en ordentlig mand med meningernes mod og med styr på tingene. Når man lærer Leif at kende, kan man tydeligt mærke, at det forventer han også af sine omgivelser. Det har formentlig været med til, at han blev lokalforeningsformand for Københavns Elektroinstallatør Forening og senere formand for

ELFO, der nogle år senere blev til Tekniq, der er en sammenlægning, som Leif

var en af ’arkitekterne’ bag.

