Flere pædagoger og bedre velfærd

Den lokale skatteminister glæder sig over aftalen, der sikrer flere pædagoger.

debat Regeringen vil give danskerne bedre velfærd – det gælder alle steder i landet – også i Rødovre. Som skatteminister og folketingsmedlem fra Vestegnen skubber jeg hver dag til denne dagsorden, og jeg er personligt glad for, at regeringen allerede har leveret flere resultater – og vi har endnu flere i støbeskeen.

Af skatteminister Morten Bødskov (S),

For nyligt er vi, sammen med vores støttepartier og Alternativet, blevet enige om en aftale, der skal få flere pædagoger ud i institutionerne – en aftale, som giver 500 millioner kroner ekstra til pædagogisk personale i landets daginstitutioner.

De penge skal fordeles sådan, at kommuner med flest børn under fem år får flest penge.

Ifølge Børne- og Undervisningsministeriet betyder det, at Rødovre i 2020 får 4,2 millioner kroner i puljemidler. Penge, der er øremærket til pædagogisk personale.

Aftalen kommer til at betyde, at der i fremtiden vil være flere voksne ude blandt de mindste børn, både i Rødovre Kommune og i resten af landet. Jeg ved, fra samtaler med forældre og pædagoger i mit lokalområde, at dette længe har været et ønske. Derfor er jeg utrolig glad for, at regeringen kan give området et tiltrængt løft.

Flere unge skal starte på en uddannelse

Med vores aftale om finansloven har regeringen desuden annulleret omprioriteringsbidraget på uddannelserne og stoppet den tidligere regerings besparelser på uddannelser.

Det skaber blandt andet bedre rammer for gymnasier og VUC’er, så de forhåbentlig ikke længere vil opleve massive årlige besparelser på de uddannelser, de udbyder. Det vil også komme ungdomsuddannelser i Rødovre til gavn og bidrage til, at endnu flere unge forhåbentlig vælger at påbegynde og gennemføre en uddannelse.

Til sidst får Rødovre i fremtiden 15,9 millioner kroner mere i udligning, hvis regeringens forslag til en udligningsreform finder flertal i Folketinget. Det håber jeg meget, at det gør, for selvom vi i Rødovre kan være stolte af den velfærd, vi tilbyder borgerne, så skal den blive endnu bedre i fremtiden. Og det vil regeringens forslag bidrage til.