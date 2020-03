FIR går nye veje

Formand for FIR, Poul Lundberg Andreasen, er positiv overfor foreningernes ønske om et mere aktivt FIR. Foto: Brian Poulsen / arkiv

FIR I sidste uge besluttede idrætsforeningerne i Rødovre, at FIR skal have en mere aktiv rolle, hvor foreningerne samler, udvikler og indstiller i fællesskab. Målet i første omgange er bedre faciliteter.

Af Peter Fugl Jensen

FIR havde indkaldt til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i sidste uge med et primært punkt på dagsorden, som var:

Stillingtagen til forslag om ”Indstilling til ny arbejdsgang for behandling af idrættens ønsker om nye forbedrede idrætsanlæg i Rødovre Kommune”.

I et åbent brev og i indkaldelsen til foreningerne skriver FIR ved formand Poul Lundberg Andreasen blandt andet, at FIR har fremsendt anlægsønsker til kommunen, som ikke har været prioriteret og at FIR efterfølgende ikke har været involveret i den videre proces.

”Forslaget går ud på, at Rødovre Kommune indleder drøftelser med repræsentanter fra FIR om, hvilke indsatser, der de kommende år skal leveres af begge parter for at sikre borgerne i Rødovre Kommune en tilstrækkelig og tidssvarende idrætsaktivitet,” står der indkaldelsen.

Desuden foreslår FIR, at man også er med til at revidere og opdaterer den fra 2009 vedtagne idrætspolitik for kommunen.

En ny og positiv stil

Deres udsendte har dækket idræt i Rødovre Kommune siden 1991 og jeg har været til mange repræsentantskabsmøder, hvor hver forening tydeligvis har kæmpet deres egen sag, oftest uden forståelse for at andre også kan have ønsker og behov.

Den holdning er ændret markant og derfor lyder projektet, i første omgang, som en succes.

”Jeg har oplevet, at i de foregående mange år, så har FIR lyttet, men de gjorde ingenting, nu handles der og det er i fællesskab med de øvrige foreninger,” sagde Claus Kolling fra ROG.

”Der er et stort ønske blandt de fremmødte om fælles målsætninger, stordriftsfordele og at man skal være enige om en prioriteringsliste,” supplerede Prosper Raaberg fra Avarta.

”Vi fodboldklubber har haft en positiv dialog og er blevet enige, så vi kan gå i fællesskab til kommunen med vores ønsker. Så kan det være, der ikke er penge foreløbig, men vi viser, vi kan sammen,” sagde Ivan Holm, der sidder i Avartas bestyrelse.

Klubberne har blandt andet projekteret og kommer med et ønske om et fælles styrkelokale som flere kan deles om.

”Formålet er at komme med et intelligent forslag, så mange foreninger får glæde af rummet. Det må styrke muligheden for at få ønsket igennem,” sagde Thomas Frænell, der sidder i RSIKs bestyrelse.

Politikerne skal lytte

Ved sidste kommunalvalg var de mange partier enige om en ting:

”Der er ingen og kommer ikke flere penge til idrætten i Rødovre.”

”Det går ikke længere,” fastslog formand Poul Lundberg Andreasen. Han uddybede:

”Vi har pludselig fået penge til anlæg i dette budgetår, som vi naturligvis sætter pris på. Men FIR har på intet tidspunkt været inde over, hvilket vi ønsker. Vores målsætning bliver, at nu skal vi i dialog med embedsmænd og politikere, vi skal køre en sober dialog med vores ønsker og idrætten skal på budgettet ellers må vi se mod de politikere, som ønsker at se positivt på idrætten,” sagde formanden, som dermed udviste en stærkere profil end nogensinde tidligere set.

Ingen stemte imod

Alle store idrætsforeninger i Rødovre var mødt frem og af de fremmødte stemte ingen imod. Orients to stemmer og den ene fra Rødovre Skytteforening stemte blankt, mens resten stemte for.

Dermed må man forvente, at FIR går nye veje med mere aktivitet og med en større stemme for idrætten. Men det kræver, at politikerne lytter ellers er FIR, efter min mening, en død sild.

”Vi har udarbejdet et forslag til forbedringer og gennemføres de inden for en rimelig tidshorisont, vil de 41 idrætsforeninger i Rødovre være i stand til at øge antallet af idrætsudøvere i den organiserede idræt fra cirka 9.000 udøvere i 2018 til mindst 12.000 i 2025,” sagde Poul Lundberg Andreasen.

ERFA-grupper og mere gennemsigtighed

Der blev talt om, at der i fremtiden skal være ERFA-grupper under FIR.

”Vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, trække på hinandens erfaring og dygtiggøre den enkelte forening eksempelvis administrativt på kryds og tværs af foreningerne,” sagde Claus Kolling, der har siddet med i en arbejdsgruppe, der blev oprettet efter FIRs ordinære repræsentantskabsmøde i 2019, hvorfra Rødovre Lokal Nyt kunne berette om en øget fokus på fællesskab og fælles fodslag.

Det var altså frø, der blev sået og nu er frøene blevet til planter i idrætslivet, som er klar til at blive høstet, ifølge sidste uges ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

”Vi ønsker mere gennemsigtighed, for ingen og heller ikke FIR ved, hvem der får hvad og hvorfor. Det ønsker vi altså ændret,” sagde Poul Lundberg Andreasen overfor repræsentantskab, der var enig.