Filmklub indhyller kulturhuset i kvalitet

Rødoverborgeren Niels Dichov Lund (til højre) og Kévin Olivier fra Kulturhuset Viften (til venstre) har kæmpet for at få et bredere udsnit af film sat på Viftens biografprogram. Det er nu lykkedes gennem et samarbejde med Filmporten. Foto: Red.

ny filmklub Kulturhuset Viften og Filmporten har indgået et samarbejde, der sikrer visning af kvalitetsfilm til gode priser. Allerede den 5. marts kan du se den første film på programmet, ’Krudttønden’. Hvis du melder dig ind i Filmporten, får du billetten til halv pris.

Af Amanda Lee Edelstein

Kulturhuset Viften har taget nye tiltag for at sikre biografgængere i Rødovre og på Vestegnen en bedre oplevelse. De har således indgået et samarbejde med filmklubben Filmporten, hvilket vil afspejle sig i Viftens fremtidige biografprogram.

Filmporten fremsætter et program á 12 stærke, tankevækkende og kunstnerisk udfordrende film. Der indlemmes desuden også en Cannes-, Venedig- og Berlin-vinder i programmet.

”Når man nu har en kommunal biograf, der er drevet i et kommunalt kulturhus, så synes jeg, at man har en forpligt-

igelse til at arbejde med indholdet,” ytrer Niels Dichov Lund sig. Han håber, at programmet viser en god diversitet frem for at være for mainstream, som han mener, at Biografklub Danmark ofte er.

Et solidt initiativ

Idéen til den nye filmklub startede, da rødovreborgeren Niels Dichov Lund rakte ud til Viften med henblik på at starte en artfilm klub. I samspil med Kévin Olivier fra Viften udviklede projektet sig fra at blive en enkeltstående forening, som var idéen i den spæde start, til at blive et partnerskab med den landsdækkende klub Filmporten.

”I Viften har vi haft et stort ønske om at få lidt flere artfilm ind. Og vi har også prøvet i løbet af årene,” fortæller Kévin Olivier og fortsætter:

”De film, som de har i Filmporten, er netop artfilm. Det er de små perler.”

”Jeg synes godt, at man kan hæfte sig ved, eller det er måske min personlige kæphest, at udvalget ikke er domineret af amerikanske film, som en stor del af det danske biografmarked ellers er. Hvis man kan bidrage til at bryde det og give en større mangfoldighed til den dominans, så synes jeg, det er en gevinst i sig selv,” fortæller Niels Dichov Lund om, hvordan dette tiltag adskiller sig fra andre biografklubber.

Speciel forfilm

Det særlige ved disse visninger er, at filmekspert, forfatter og filmproducent Søren Høy fungerer som vært på de korte forfilm, der bliver vist før selve filmen.

Sammen med Søren Høy medvirker en instruktør, skuespiller eller ekspert, der giver viden, indsigt og baggrund om den pågældende film.

”Det er ret spændende med Søren Høy, der introducerer hver film. Så får man et andet indblik i filmen,” pointerer Kévin Olivier om tiltaget med at inkludere en forfilm.

Film med rabat

For kun 100 kroner kan du blive medlem af Filmporten og dermed være sikret halv pris på dine billetter til visningerne. Medlemskabet har dermed allerede tjent sig selv ind efter kun tre film.

”De 100 kroner er utrolig hurtigt tjent ind. Det vil være helt tosset ikke at blive medlem, hvis man er interesseret i film, for der kommer helt sikkert til at være nogle film, som bliver interessante,” fortæller Kévin Olivier.

Man har desuden altid mulighed for at se filmene andre steder end i Viften, da medlemskabet hos Filmporten gælder til alle biografer, der er en del af projektet. Du er dog med til at støtte din lokale biograf, hvis du køber dit medlemskab og ser filmene i Viften.

”Vi lægger hårdt ud med ’Krudttønden’, det er der, vi starter. Det bliver forskelligt fra film til film om de kører en uge, en måned eller kun to dage,” meddeler Kévin Olivier, som håber, at folk i Rødovre og omegn vil støtte projektet og komme forbi Viften og se filmene i programmet.