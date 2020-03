Film og foredrag med lokal løbehest

I filmen ‘It's Easy Until It's Not – A Backyard Story’ følger man blandt andet den lokale løber Leon Skriver Hansen før, under og efter ekstremløbet 'The Great Dane Backyard Ultra'. Foto: Arkiv

film På fredag har du mulighed for at få et unikt indblik i en løbeverden, som er fjern for de fleste.

Af Christian Valsted