Et liv i utallige lande og med fantastiske shows

Præcist det samme gør sig gældende, når man er en Flying SuperKid. Derfor kræves det, at man er et barn lavet af noget helt specielt stof. Selvfølgelig er det enormt fedt at rejse rundt i hele verden til et utal af fantastiske shows, men det kommer i allerhøjeste grad ikke af sig selv.

Børnene er mere dedikeret og motiveret end andre ambitiøse børn

Det kan Lone Godbersen skriver helt og aldeles under på. Sammen med sin mand har hun nemlig Flying SuperKids, hvor kun de allerdygtigste børn bliver en del af konceptet. Der ligger en organisation bag, som har store og mangeårige traditioner for at skabe nogle helt gennemgribende fantastiske shows i stort set hele verden.

Derudover er der nogle svære hop og spring, børnene præsterer at lave. Derfor skal de uden tvivl være de allerbedste. Med andre ord bliver mange valgt fra før de overhovedet bliver til et Flying SuperKid.

Resultatet er også, at flokken af børn er nogle helt igennem motiverede individer, som har store drømme og et ambitionsniveau, mange andre børn ikke kan sammenligne sig med. Det skaber en speciel flok, hvor det er helt okay at konkurrere med hinanden. Målet er jo at være den bedste, og ikke mindst udføre det mest fantastiske shows. Dog kommer de ikke udenom, at de skal samarbejde. Man kan gøre en masse alene, men uden et godt og stærkt hold falder fundamentet hurtigt til jorden.

Børnene nyder livet, men hård træning og disciplin kommer altid først

Fordi det er nogle yderst krævende forestillinger børnene præsenterer for hele verden, kommer nydelse altså sidst i køen. Primært af den simple årsag at hvis ikke der er 100% styr på alt, jamen så kan der i teorien gå noget galt. Dette er hverken godt for showet, børnenes selvtillid eller for den sags skyld sikkerhed. Lige præcis sikkerhed kommer altid først, hvorfor træning og øvelse altid kommer først i køen.

Desuden er det kun de mest motiverede børn, som i første omgang overhovedet kommer på holdet. Derfor er det noget, man som Flying SuperKid allerede fra dag ét godt ved er et vilkår.