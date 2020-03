Et historisk indblik i Rødovre Bibliotek

Den 18. februar 1970 slog Rødovre Bibliotek officielt sine døre op for kommunens borgere med Dannebrog flagrende i vinden ude foran. I spidsen for indvielsen stod daværende borgmester Gustav Jensen, der lige nåede at være med inden pensionen kaldte halvanden måned senere. Foto: Rødovre Lokalhistorisk Samling

indvielse I samspil med Rødovre Lokalhistorisk Samling er Lokal Nyt dykket ned i Rødovre Biblioteks historie i anledningen af bibliotekets 50-års jubilæum.

Af Amanda Lee Edelstein

Rødovre Bibliotek er en perle i lokalsamfundet og danner rammen for flere forskellige aktiviteter og arrangementer i løbet af et kalenderår for folk i alle aldre. I år kan biblioteket fejre 50-års jubilæum og i den anledning har Lokal Nyt valgt at sætte fokus på biblioteket og dets historie.

Den kendte arkitekt Arne Jacobsen stod i spidsen for byggeriet, der endte med at koste 12.000.000 kroner. Det vil i nutidens penge svare til omtrent 90.000.000 kroner.

Delvis indvielse i 1969

På trods af, at den officielle dato for bibliotekets indvielse hedder den 18. februar 1970, så blev biblioteket faktisk delvist åbnet seks måneder tidligere. Rødovres daværende borgmester, Gustav Jensen, stod for den delvise åbning den 1. august 1969, selvom bi-

blioteket ikke stod helt færdigt.

Seks måneder senere fik Gustav Jensen dog mulighed for at indvie hele biblioteket knap halvanden måned før, han gik på pension, hvilket han gjorde den 31. marts 1970.

Stor forskel på besøgstallet

Der var stor forskel på besøgstallet til Rødovre Biblioteks endelige indvielse og det nyligt overståede 50-års jubilæum. Til indvielsen den 18. februar 1970 mødte der således godt og vel 150 personer op, hvorimod omkring 2000 gæster mødte op til jubilæet den 18. februar 2020.

I 1970 var både arkitekten bag biblioteket, Arne Jacobsen og den lokale kunstner, Henry Heerup, til stede til indvielsen, men derudover var det primært kommunalt ansatte, der havde haft med projektet at gøre, samt biblioteksfolk der dukkede op.

Til bibliotekets 50-års

jubilæum var det til gengæld en blandet flok af Rødovres borgere, som besluttede at tage del i festlighederne.

Velbesøgt kommunebibliotek

Det kan konstateres, at Rødovre Bibliotek er velbesøgt. De seneste tal viser nemlig, at der var godt og vel 235.000 besøgende på Rødovre Hovedbibliotek i løbet af 2019.

Til sammenligning havde Hvidovre Hovedbibliotek sidste år et besøgstal på næsten 228.900 og i Glostrup lyder tallet på knap 205.500 besøgende.