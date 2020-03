Et Avarta-brag fra start

Oliver Carrara er Avartas topscorer og har også fundet vej til netmaskerne i træningskampene. Foto: Brian Poulsen

fodbold Avarta indleder forårssæsonen med et forspring på fire point til B 93 og FA 2000, der er holdene lige uden for top 6. Det er et forspring, Avarta skal bevare gennem de sidste seks kampe, hvis top 6 drømmen skal indfries. Derfor er første kamp i foråret et brag af en hjemmekamp mod netop B 93.

Af Mike Hjulmand

Lige på og hårdt. Det er virkeligheden for Thomas Wesths tropper, når de indleder forårssæsonen på hjemmebane søndag den 8. marts, hvor 7. pladsen, B 93, kommer på besøg.

Med en sejr over B 93 vil Avarta, med meget stor sandsynlighed, have spillet B 93, ud af kampen om pladserne til oprykningsspillet. Modsat vil en sejr til B 93 åbne det hele op.

”Det bliver fedt, vi er sultne. Vi vil give vores højre arm for en sejr. Vi er jo alle bevidste om, hvad det er, der står på spil. Vi har stor respekt for B 93, men samtidig har vi også stor tro på vores egne evner,” fortæller cheftræner, Thomas Westh Hansen.

Samme trup

– samme mål

Det er næsten en totalt identisk trup, Avarta går i kamp med her i foråret sammenlignet med efterårssæsonen. En af spillerne, der ikke længere er i Avarta-truppen, er Nicklas Busk Andresen, der har valgt at stoppe med at spille fodbold.

”Vi synes, det er meget ærgerligt. Det var en rigtig Avartadreng, vi havde håbet, vi skulle bygge videre på,” siger Westh Hansen.

Avarta har tilføjet en spiller til truppen i skikkelse af Frederik Roepstorff, der tidligere har spillet for FC Helsingør og Hillerød.

En godkendt opstart

Avarta har leveret flere fine resultater i vinterens træningskampe, selvom det nok ikke er resultaterne, der er det mest vigtige i træningskampene, så har Avarta fået gang i angriberne.

I 6-1 sejren over KFUM Roskilde scorede topscorer Oliver Carrara fire mål og angrebsmakkeren Jonas Hemmingshøj de to andre.

”Vi har fået lagt på i vores spil, men det er nok nemmere at svare, om det har givet os en fordel at arbejde videre med stort set samme trup her i opstarten, efter vi har spillet de første par kampe” siger cheftræneren og forsætter:

”Der er spillere, der har spillet sig endnu tættere på holdet. Vi har en rigtig fin trup, hvor mange kæmper om pladserne.”

Han kan gøre forskellen

Jeg har personligt været ude og se flere træningskampe med Avarta, end jeg plejer, og der er specielt én spiller, der har imponeret mig hver gang, Emil Wass.

Han ser ud til at have ramt topformen og Wass kan blive Avartas helt store talisman i et yderst interessant forår, der venter.

En anden, der kan blive afgørende for Avartas forår, er anfører Emil Thomsen. Han har dog siddet ude de sidste par kampe med en skade og meldes desværre. for Avartas vedkommende. yderst tvivlsom til sæsonåbningen mod B 93.

Søndag den 8. marts klokken 13 indleder Avarta sæsonen hjemme mod B 93, som er et brag af en start på forårssæsonen.