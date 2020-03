Er der nogle frække piger på linjen?

Christian Christensen er 'Christian Chrummer' i Rødovre Lokal Nyt Foto: Arkiv

chrumme Det var med stor interesse, at jeg kunne læse vores ansvarshavende redaktørs artikel om singleliv på facebook. Jeg tænker på dengang, jeg selv var single, dengang var der ingen datingsider – ja, der var sgu ikke engang internet.

Af Chrummer

Skulle du prøve lykken, så måtte du indrykke en billetmærkeannonce i ‘Søndagsavisen’, ringe på 0059 (Træfpunktet) eller ud i den virkelige verden og rent faktisk TALE med det modsatte køn!

Det sidste er åbenbart lige så lidt at foretrække i dag, som det var i 80’erne.

Men så er det jo godt, man er ansvarshavende redaktør på en lokalavis, så kan man jo lave sin helt egen personlige datingannonce på en ½-side i avisen – OK, han skriver så ikke kontaktdetaljer – men slå op på side 4 i avisen, der finder du både mobilnummer og e-mail adresse. Det må sgu da give pote. Eller som man siger, der hvor jeg kommer fra: “Den er sgu da halvt inde…”

Han siger godt nok på nettet, at han ikke er single. ”Din mund siger nej nej, men dine øjne siger ja.”

Man kunne læse, at der i Hovedstadsregionen er ikke mindre end 399.403 singler. Når man tænker på, at vi er cirka 1,5 millioner mennesker i Hovedstadsregionen, så er det sgu da mange, der trænger til lidt kærlig stimulans.

399.403 mennesker, som blot skal skælde ud på sig selv, hvis brættet ikke er slået ned (eller op), hvis tur det er til at tømme opvaskemaskinen (ret hurtigt uddebateret – og som i ethvert ægteskab, så ender du selv med at skulle gøre det), om vasketøj hører til i vasketøjsbøtten eller på gulvet (inklusiv gulvet i stuen).

Man skulle tro, at det må være 399.403 lykkelige mennesker, som bare har den ultimative frihed (og ansvar). Køber du (endnu) en ny racercykel – tjah, så skal du ikke forsvare det for nogle (andet end din bank). Ud af tallet er de 235.281 kvinder og kun 164.122 mænd. Så vidt jeg ved, så er cirka 51% af befolkning mænd, så det giver jo ikke mening, for hvis der er 235.281, der ikke har en kæreste, så må der altså være minimum 71.159 mænd, som ikke VED, at de ikke har en kæreste. De tror måske bare, at kæresten er i fitness eller i biffen med en veninde. OK, det er så 14 dage siden… men ingen panik, der er stadig rene tallerkener og underhylere i skuffen eller også er det bare den kendte klassiske mands opfattelse, når kæresten skrider: ”Bare vent. Mærk dig mine ord. Hun kommer tilbage.”

Ja, det er enten det, eller også har man også medregnet enker på +80.

I Rødovre er der 5.484 single-kvinder, men kun 3.497 single-mænd. Det er jo synd, fordi 5.484 kvinder som nu må undlade at parallelparkere og åbne marmelade-glas, fordi de mangler en mand til at klare det for dem!

Der mangler altså 1.987 mænd i Rødovre. Så er du single mand, så er der gode tider i sigte, du kan vælte dig i damer. Du kan stå på Rødager Bodega og så er det kvinderne, der byder DIG på en drink. Så kan du med foragt i stemmen sige: ”En drink? Hvad regner du mig for? SÅ billig er jeg IKKE. Jeg tager sgu da ikke imod en drink fra en vildt fremmed dame, hvis vi ikke har haft sex først!”

Det bliver lige som til jul og det er DIG, der er Tinka-nissehuen: Hysteriske mødre er top-desperate og kaster sig over dig for at få fingerne i dig!

Hov hov, ikke skubbe og EEN af gangen, piger.

God jagt, Gutter.