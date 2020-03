Enorm opbakning til Mighty Bulls

U9's seje børn og ledere er øverst fra venstre: Trænerne Martin Pedersen og Peter Unger, Milo Wammen #9, Lukas Skjødt Sørensen #5, Micki Koksvig #11, Asbjørn Gjettermann #13, Victor Astrup Schmücker, Nico Carlsen #8, Matti Karvinen #3, Valdemar Eric #21, Valdemar Carit #12, Ruiyang Wu #24, trænerne Frank Nielsen og Tore Gjettermann. Midterste række fra venstre: Liam Haramija #14, Domas Susko #16, Oskar Seniutis #10, Agathe Kjærgaard, Leah Haramija #14, Tristan Koenig #18, Sander Hechmann, Oscar Amanatidis-Lindquist #17, Daniel Kolodziej #7. Nederste række fra venstre: Loui Mcbride #25, Lucas Männistö #31, Nicoline Jerfort Svendsen #20. Foto: Privat

ishockey Borgmesteren har købt 10 billetter og RSIKs U9 er gået forrest og har købt 82 billetter. En sponsor, Atlas Bio, synes, kampagnen for økonomisk overlevelse er så fantastisk, at den lokale biograf udlover en hel sal plus en film, i præmie. Lodsedlerne er en spøgelsesbillet. 93 % er solgt.

Af Peter Fugl Jensen

De har købt mindst 8 billetter Leif M Jensen A-S, kloakservicefirma, 200 styks

RSIK U9, 82 styks

Lars Simonsen, S.M.S - Simonsen Multi Service, 40 styks

Henrik Wessel A/S, 30 styks

Jannik Hansen, 20 styks

RexHockey, 20 styks

Fiskeklubben Glenten, 17 styks

Casper Skovsende, 16 styks

Kim Korfits, 11 styks

Torben Andreasen, 11 styks

Annelise Hansen, 10 styks

Anne Willer og Erik Nielsen, 10 styks

Bent Hansen, 10 styks

Bjørn Sørensen, 10 styks

Camilla Rørth, 10 styks

Flemming Bertelsen, 10 styks

Gert Hansen, 10 styks

Henrik Lange, 10 styks

Jørgen Illemann, 10 styks

Karina Møller, 10 styks

Kasper Larsen, 10 styks

KFN Finmekanik Aps, 10 styks

Mikael Larsen, 10 styks

Rødovre Bullseye &

Rødovre Tifo, 10 styks

Steen Rasmusen & Søn ApS, 10 styks

Tore Bagge Friis, 10 styks

Vielsker, 10 styks

Bo Holtemann, 8 styks

Benconi Vinimport A/S, 8 styks

Ebbe Mønster, Espergærde, 8 styks

Freddys MC-værksted i Albertslund, 8 styks

Heino Cykler, Roskildevej, 8 styks

Jesper Clausson, 8 styks

Kim Rosenthal, 8 styks

Lentz-Nielsen, 8 styks Pris: kr. 125 Køber du 8

eller flere

spøgelsesbilletter

bliver du nævnt

på rnn.dk samt i

Rødovre Lokal Nyt

(du skal dog selv

selv henvende dig,

ifølge GPDR)

skriv til:

peter@rnn.dk

eller

SMS 2966 6677

I alt er der solgt 2.329 spøgelsesbilletter – slutspurten sættes ind.

Rødovre Mighty Bulls må, trods alt, stråle af stolthed i disse uger. Selvom sæsonen er smadret af covid-19, så er et råb om hjælp blevet hørt lokalt, men såmænd også udenfor kommunens grænser.

Rødovre Lokal Nyt er gået forrest i indsamlingen, fordi vi har brugt vores platforme til at viderebringe RMBs råb om hjælp og det har været et fantastisk lyspunkt midt i en mørk covid-19 tid.

Sjældent har jeg oplevet så meget forståelse og lyst til at hjælpe, at jeg til tider har været rørt. Det har været fantastisk at følge og snart er målsætningen på 2500 spøgelsesbilletter nået. Men jeg håber, det fortsætter.

Jeg håber på nye målsætninger: tænk sig, hvis vi kan være ligeså seje som i Aalborg og nå 5.000 solgte spøgelsesbilletter – så kan næste sæson starte med et økonomisk forspring.

Så fortsæt med at købe – lige nu er hele Rødovre i gang med at investere i Mighty Bulls, der måske kommer endnu stærkere ud til næste sæson. Bare fordi du og din nabo giver 125 kroner. Det er rødovreånden fra sin ubetinget bedste side. Tusinde tak til alle der bidrager.

Børn er gået forrest

Blandt de mange, som jeg har kommunikeret med, fordi de har købt mindst otte billetter er blandt andet borgmester Erik Nielsen, som naturligvis støtter den klub, som han tidligere har været formand for. Men selv Rødovre Statsskoles mixhold har købt otte billetter. Det er så sejt.

Rigtig mange vil gerne nævnes i sympatiens rødovreånd, i skrivende stund 34 og det tal stiger hver time, og så er der alle dem, der har købt otte billetter eller flere og som vil forblive anonyme. Det er altså stort.

En folkepensionist, Lene Wendt, skrev en kommentar på vores Facebookvæg:

”Et styk billet købt… intet Rødovre uden ishockey… købte gerne flere… men det rækker folkepensionen ikke til.”

Personligt, synes jeg, at en billet er rigtig flot. Det er bare et spørgsmål om, hvor mange der køber. Så det er ikke kun antal, man køber. Det vigtige er opbakningen.

Derfor blev jer, ærligt talt, meget positiv overrasket, da RSIKs U9 havde valgt at købe spøgelsesbilletter for de penge, som de havde fået retur for et stævne på Amager, der er blevet aflyst på grund af covid-19. Det er storsind af de små børn og deres forældre, som købte hele 82 styks. Jeg lover dig, kære læser, at jeg fik kuldegysninger, da SMS’en fra U9 tikkede ind. Samme reaktion havde direktør Bjørn Sørensen.

”Det er storsind. Det er så stort af U9, så jeg kan godt love, at vores elitehold kommer ned og træner med og spiller en kamp med U9 i næste sæson,” lover Bjørn Sørensen.

Vind en biograftur

Atlas Biograferne i Rødovre Centrum har også lukket i disse covid-19 tider, og jeg tør slet ikke på, hvor mange penge de taber i disse uger. Men de følger stadig i det lokale liv og yderst sympatisk har Atlas Biograferne valgt at udbyde en konkurrence, hvor alle, som har købt en spøgelsesbillet, har et lod. Dem som eksempelvis har købt 82 spøgelsesbilletter har 82 lodder.

Når salget af spøgelsesbilletter slutter den 17. april, vil der blive trukket lod om:

En hel biograf med 23 pladser samt en valgfri film, der er på biografens plakat. Tilbuddet skal benyttes i september måned.